Asturias mira a América: Gimena Llamedo inicia este viernes su primer viaje oficial a Argentina y Uruguay

La vicepresidenta del Gobierno de Asturias, Gimena Llamedo, iniciará este viernes su primer viaje oficial a Argentina y Uruguay, y en el que está previsto que mantenga reuniones institucionales, visite centros asturianos y participe en actos con la colectividad.

Este primer viaje al continente americano como responsable de las políticas de Emigración y Retorno, área que el ejecutivo asturiano considera prioritaria para fortalecer la presencia de Asturias en el exterior, precede al del presidente asturiano, Adrián Barbón, que viajará a México en abril, y para quien será, también, su primera visita a centroamérica.

La directora general de Emigración y Políticas de Retorno, Olaya Romano, no participará en este viaje debido a su reciente maternidad — periodo durante el cual sus funciones han sido asumidas por el director general de Reto Demográfico, Marcos Niño—, su presencia en el exterior ha sido constante desde el inicio del mandato, lo que confirma la atención que el Gobierno asturiano concede a las comunidades asturianas. La que sí acompañará a Llamedo será María Antonio Fernández Felgueroso, presidenta del Consejo de Comunidades Asturianas, experta conocedora de la realidad migratoria asturiana y de sus comunidades.

En la agenda de la vicepresidenta figuran visitas a los principales centros asturianos de Buenos Aires, Mar del Plata, La Plata, Santa Fe y Montevideo, incluyendo la Residencia La Tinetense, el Centro Asturiano de La Plata y la Casa de Asturias del Uruguay, donde Llamedo se reencontrará con los responsables de las entidades, y conocerá como se desarrolla la identidad, cultura y tradiciones asturianas entre las distintas generaciones de descendientes, más allá del Océano.

Llamedo en el centro de la imagen con emigrantes del programa Añoranza | Gobierno de Asturias

“Asturias tiene una deuda de gratitud con su emigración. Este viaje nos permitirá escuchar de primera mano a nuestra colectividad, reforzar el acompañamiento a quienes viven fuera y seguir impulsando políticas que faciliten el regreso de quienes quieren volver. Las comunidades asturianas en el exterior son parte esencial de nuestra identidad colectiva y siguen siendo un puente vivo entre Asturias y América Latina”, señala la vicepresidenta. “Las comunidades asturianas en el exterior son parte esencial de nuestra identidad y proyección”, añade.

El programa contempla además encuentros con los embajadores de España en Argentina y Uruguay, Joaquín de Arístegui Laborde y Javier Salido Ortiz, respectivamente.

La visita institucional pone el foco, según el Ejecutivo autonómico, en el fortalecimiento de la red de centros y casas de Asturias, una estructura clave para mantener los lazos sociales, culturales y afectivos con la diáspora, canalizar el apoyo institucional y acompañar las nuevas políticas de emigración y retorno impulsadas por el Gobierno de Asturias.

En los presupuestos de este año las actuaciones en materia de emigración y retorno contemplan un incremento del 6,7%, hasta alcanzar los 3,41 millones. Entre las principales novedades destacan acciones específicas de acompañamiento al regreso a Asturias, así como el lanzamiento de la Escuela Online de Asturianía, concebida para ampliar a distancia el acceso a formación, cultura y vínculos identitarios.

Además, se incrementan las ayudas a centros y casas de Asturias hasta los 548.000 euros (un 24,5% más), se elevan las partidas destinadas a personas asturianas vulnerables en América Latina hasta los 500.000 euros (8,7%) y se refuerza el programa Añoranza, que alcanza los 90.000 euros.