Asturias se solidariza con Cuba y apoyará proyectos sostenibles en La Habana

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Gobierno de Asturias, Ovidio Zapico, ha trasladado este miércoles la solidaridad del Principado con el pueblo cubano y ha reafirmado el compromiso del Ejecutivo autonómico con los proyectos de desarrollo sostenible que impulsa en La Habana.

Lo dijo durante una reunión de trabajo mantenida con una delegación institucional de la capital cubana, encabezada por el director provincial de Desarrollo Territorial de La Habana, Anselmo Breto, y el director del Jardín Botánico Nacional de Cuba, Carlos Manuel Pérez.

El encuentro forma parte de la visita institucional que la delegación cubana desarrolla en Asturias entre los días 3 y 8 de junio con el objetivo de fortalecer la colaboración técnica e institucional en ámbitos relacionados con el desarrollo territorial sostenible, la Agenda 2030 y la cooperación internacional.

Durante la reunión, Zapico expresó el respaldo del Gobierno asturiano al pueblo cubano ante las dificultades que atraviesa la isla. El consejero denunció el “bloqueo criminal” impuesto por Estados Unidos y aseguró que esta situación se ha agravado en los últimos años. Asimismo, trasladó la solidaridad del Ejecutivo autonómico tanto al pueblo como al Gobierno cubano y a los proyectos de desarrollo que se están llevando a cabo en el país caribeño.

En materia de cooperación, el titular de Ordenación destacó la labor que desarrolla la Dirección General de Agenda 2030 en colaboración con la Universidad de Oviedo. A través de un convenio dotado con 40.000 euros, el Principado impulsa diferentes iniciativas vinculadas al desarrollo sostenible, de las que 10.000 euros se destinan específicamente a proyectos en La Habana relacionados con las energías renovables y la mejora del suministro energético.

“Queremos contribuir, desde nuestras posibilidades, a impulsar programas que favorezcan un desarrollo más sostenible y ayuden a mejorar aspectos esenciales para la calidad de vida de la ciudadanía cubana”, señaló Zapico.

La jornada sirvió también para avanzar en la consolidación de un marco estable de cooperación entre Asturias y La Habana. En este contexto, el director general de Agenda 2030 del Principado, Juan Ponte, y Anselmo Breto suscribieron una Carta de Intención para el Fortalecimiento de la Cooperación en Materia de Desarrollo Territorial Sostenible y Agenda 2030.

El documento contempla el intercambio de experiencias y buenas prácticas en áreas como la planificación territorial, el desarrollo local sostenible, la gobernanza multinivel, la innovación pública y el fortalecimiento institucional. Además, ambas administraciones manifestaron su interés en desarrollar futuras iniciativas conjuntas, misiones técnicas, acciones formativas e intercambios metodológicos que contribuyan al desarrollo sostenible de ambos territorios.