¿Cómo ayudará Asturias a reforzar la autosuficiencia energética en Cuba frente al “asedio” energético?

La Dirección General de Agenda 2030 apoyará iniciativas vinculadas a la energía solar y el desarrollo estratégico frente al "bloqueo ilegal e ilegítimo"

El Gobierno del Principado de Asturias pondrá en marcha una nueva línea de colaboración con Cuba destinada a paliar los efectos del “asedio energético” que sufre la isla. La iniciativa, promovida por la Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos a través de la Dirección General de Agenda 2030, contará con una dotación inicial de 20.000 euros y se centrará en proyectos vinculados a la energía solar y al desarrollo estratégico.

La viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González Prieto, explicó que el objetivo es contribuir a mitigar las consecuencias del bloqueo impuesto por Estados Unidos, al que calificó de “ilegal e ilegítimo”, y que —según recordó— ha sido condenado en más de una treintena de ocasiones por la ONU. “En este momento, el pueblo cubano requiere del compromiso de todos los asturianos y asturianas”, señaló.

El programa contempla la financiación de kits de carga solar para facilitar la autosuficiencia energética, especialmente en entornos rurales y periurbanos, así como el acompañamiento técnico para la puesta en marcha de la Estrategia de Desarrollo Provincial de La Habana, en colaboración con la Universidad de La Habana. La movilidad sostenible será otro de los ejes de actuación.

González Prieto alertó de las graves consecuencias humanitarias derivadas del reciente endurecimiento de las restricciones, que —según indicó— han afectado al suministro de petróleo. “No funcionan el transporte, ni los centros educativos, ni los hospitales y empieza a haber desabastecimiento en materias básicas”, advirtió.

En la misma línea, el director general de Agenda 2030, Juan Ponte, rechazó cualquier política que limite el acceso a bienes esenciales y defendió la necesidad de actuar conforme a la Carta de las Naciones Unidas. A su juicio, someter deliberadamente a una población a este tipo de restricciones “tiene un nombre en el derecho internacional”.

La viceconsejera hizo además un llamamiento a los ayuntamientos asturianos que mantienen hermanamientos con ciudades cubanas para que refuercen la cooperación institucional y contribuyan económicamente al envío de ayuda. El Ejecutivo autonómico confía en que esta nueva línea de apoyo permita fortalecer la resiliencia energética y el desarrollo local en la isla.