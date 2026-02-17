Cuba profundiza su crisis mientras México descarta retomar el envío de petróleo

La crisis se agudiza en Cuba. La decisión de Estados Unidos de cortar el flujo de petróleo de Venezuela y la amenaza arancelaria para evitar que reciba crudo por otra vía está dañando gravemente la economía de la isla caribeña, pues al golpe que han supuesto las cancelaciones de vuelos y el cierre de hoteles se suman ahora parones en otras ramas de actividad mientras México descarta retomar los envíos de hidrocarburos.

La amenaza de Trump ha surtido efecto y "por lo pronto" el país azteca no enviará nuevos buques de Pemex. Su presidenta, Claudia Sheinbaum, ha justificado su decisión en que no puede arriesgarse a que la economía mexicana sea golpeada con duros aranceles de la potencia norteamericana; al tiempo que ha asegurado que alimentos y otros artículos de primera necesidad sí serán trasladados a la isla, como ya ocurrió la semana pasada.

A pesar de acatar el planteamiento de Trump, Sheinbaum ha reivindicado el derecho de los cubanos a gestionar su país sin "intromisiones" o "injerencias" de terceros países. "Tiene que quedar muy claro que nosotros no estamos de acuerdo con esta imposición de aranceles a los países que venden petróleo a Cuba", ha subrayado en una comparecencia pública.

Apenas dos semanas después de que el presidente de Estados Unidos firmase la orden ejecutiva para bloquear la entrega de petróleo a Cuba vía aranceles, únicamente Rusia se ha mostrado proclive a continuar ayudando al gobierno que dirige Miguel Díaz-Canel. Y la isla padece una grave crisis de desabastecimiento que está poniendo en riesgo el sistema eléctrico y los servicios básicos, así como todo tipo de operaciones logísticas.