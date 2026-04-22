Barbón presenta a Asturias en México como “puerta de entrada a Europa” para atraer inversión

El presidente del Principado durante su intervención ante la Embajada de España en México

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha defendido este martes, en Ciudad de México, el potencial de Asturias como destino estratégico para la inversión internacional, asegurando que la comunidad constituye “una auténtica puerta de entrada a Europa” para el empresariado.

Barbón hizo estas declaraciones durante un encuentro con la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México, en el marco del inicio de una misión institucional y empresarial que busca reforzar las relaciones económicas entre Asturias y el país norteamericano.

El jefe del ejecutivo autonómico subrayó que esta iniciativa responde a una estrategia sostenida en el tiempo para impulsar la internacionalización del tejido productivo asturiano. En este contexto, destacó el papel de México como “un país claramente estratégico”, tanto por su dimensión económica como por su creciente influencia global.

“Se trata de un socio estructural con el que queremos construir relaciones estables, equilibradas y de largo recorrido”, afirmó Barbón, quien incidió en la necesidad de estrechar la cooperación bilateral en un escenario internacional marcado por la incertidumbre.

Durante su intervención, el presidente asturiano también puso en valor el papel de la Embajada de España y su Oficina Económica y Comercial, a las que calificó como “aliadas imprescindibles” para facilitar la expansión internacional de las empresas asturianas.

El presidente del Principado durante su intervención | Gobierno de Asturias

Asimismo, recordó los profundos vínculos históricos y culturales entre Asturias y México, señalando que el país ha sido tradicionalmente tierra de acogida para generaciones de emigrantes asturianos. “Ese lazo nos permite entendernos mejor y construir confianza”, apuntó.

Barbón defendió que Asturias aspira no solo a atraer inversiones, sino a consolidarse como un socio fiable para el desarrollo conjunto de proyectos empresariales. En su opinión, esta misión comercial “abre una ventana de oportunidad” que debe ser aprovechada para fortalecer la presencia asturiana en el mercado mexicano.

La delegación que acompaña al presidente está integrada por representantes institucionales, organismos de promoción económica y empresas del Principado, con el objetivo de explorar nuevas oportunidades de negocio y consolidar alianzas estratégicas en México.