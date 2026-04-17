Asturias abre este viernes la convocatoria 2026 de “Añoranza”, que amplía plazas, reduce la edad mínima y suma hijos de emigrantes
NUEVA CONVOCATORIA
En esta edición, el programa crece de ocho a doce plazas, se reduce la edad mínima de acceso de 65 a 60 años y, como principal novedad, se amplía el acceso a hijos e hijas de personas nacidas en Asturias
El Gobierno del Principado de Asturias ha abierto la convocatoria 2026 del programa “Añoranza”, una iniciativa destinada a facilitar el reencuentro de personas emigrantes asturianas con su tierra de origen.
En esta edición, el programa crece de ocho a doce plazas y aumenta su dotación hasta los 90.000 euros, lo que supone un incremento del 50% respecto a la convocatoria anterior. Además, se reduce la edad mínima de acceso de 65 a 60 años y, como principal novedad, se amplía el acceso a hijos e hijas de personas nacidas en Asturias.
El plazo de solicitud estará abierto desde este viernes, 17 de abril, hasta el 15 de mayo, y las solicitudes deberán presentarse a través de la sede electrónica del Principado.
El programa mantiene su objetivo de permitir que asturianos y asturianas residentes en el exterior, especialmente aquellos con mayores dificultades económicas o de movilidad, puedan regresar temporalmente a la comunidad, reencontrarse con sus familias y recuperar el vínculo con su tierra.
La convocatoria contempla doce plazas, de las cuales ocho están destinadas a personas asturianas en el exterior o nacidas en cualquier concejo del Principado que cumplan los requisitos, mientras que cuatro se reservan para descendientes en primer grado.
El incremento presupuestario permitirá sufragar viaje, estancia y un programa de actividades socioculturales orientado a acercar a los participantes a la Asturias actual y facilitar el reencuentro con sus raíces.
Otra de las novedades destacadas es la ampliación del perfil de beneficiarios, así como la flexibilización de los requisitos de edad, que pasan a situarse en 60 años o más.
Podrán participar personas residentes en América Latina —América Central, América del Sur, México o Antillas Mayores— inscritas en el Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE) de Asturias, con recursos limitados y que no hayan visitado la comunidad en los plazos establecidos por la convocatoria.
Toda la información, el formulario de solicitud y la tramitación electrónica están disponibles en la sede electrónica del Principado, dentro de la ficha de servicio AYUD0094T01.
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