El presidente del Principado inicia hoy un viaje a México para impulsar relaciones comerciales y explorar nuevas oportunidades empresariales

El presidente del Principado junto al empresario astur-mexicano, Antonio Suárez (derecha) durante un encuentro Hispanoamericano en el Archivo de Indianos

El presidente del Principado, Adrián Barbón, inicia hoy un viaje institucional a México con el objetivo de reforzar las relaciones comerciales y abrir nuevas oportunidades empresariales en uno de los mercados con mayor proyección de América Latina.

Durante su estancia, el jefe del Ejecutivo desarrollará una intensa agenda de carácter económico, en la que mantendrá encuentros con destacadas organizaciones empresariales como la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce).

El viaje se enmarca en el crecimiento sostenido del intercambio comercial entre Asturias y México, donde actualmente operan de forma regular 55 empresas asturianas y el volumen de exportaciones supera los 100 millones de euros anuales, especialmente en sectores industriales y tecnológicos.

Acompañado por el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, Barbón buscará consolidar estos vínculos y detectar nuevas oportunidades de negocio en ámbitos donde Asturias cuenta con una posición competitiva, con el apoyo de la Sociedad de Promoción Exterior del Principado (Asturex).

La delegación asturiana contará también con representación empresarial a través de la Federación Asturiana de Empresarios (Fade), las cámaras de comercio de Oviedo, Gijón y Avilés, así como compañías de sectores estratégicos como la ingeniería, la industria química, la tecnología, la construcción naval o la alimentación.

En el ámbito institucional, el presidente se reunirá con el embajador de España en México, Juan Duarte, y participará en distintos encuentros con el tejido empresarial local.

Además de la vertiente económica, la agenda incluye actos de carácter social y cultural, en los que el presidente tendrá la oportunidad de encontrarse con la colectividad asturiana residente en México, reforzando así la conexión con la emigración. Entre ellos destacan la visita al Ateneo Español de México, la participación en el festival Señardá y la tradicional jira organizada por el Centro Asturiano de México.

El viaje concluirá el domingo tras una semana de trabajo orientada a fortalecer la presencia de Asturias en el mercado mexicano y consolidar los vínculos económicos y sociales entre ambos territorios.