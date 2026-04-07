La agenda de Adrián Barbón en México: encuentros empresariales, búsqueda de futuras inversiones y visitas a la colectividad

El presidente del Principado, Adrián Barbón, viajará la próxima semana a México, en el que será su primer viaje a América como jefe del ejecutivo. Barbón, que aterrizará en la capital azteca el 20 de abril, desarrollará una intensa agenda con un marcado componente económico y empresarial, junto a una serie de actos dirigidos a la comunidad asturiana en el país. El programa, que se desarrollará en Ciudad de México entre el 21 y el 24 de abril, combina encuentros institucionales, contactos con el tejido productivo y presencia en espacios vinculados a la emigración.

Su plan de viaje arrancará el martes 21 con una reunión con la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, uno de los principales organismos industriales de México que agrupa a miles de empresas del sector manufacturero y actúa como interlocutor ante las administraciones públicas. Ese mismo día, Barbón participará en una recepción ofrecida por el empresario asturmexicano Antonio Suárez, presidente de Grupomar, en un acto que reunirá a empresarios vinculados a Asturias.

El miércoles se concentrará buena parte de la actividad institucional. El presidente visitará el asilo del Hospital Español de México, una entidad fundada en el siglo XIX que sigue siendo uno de los principales referentes sanitarios y sociales de la comunidad española en el país. Será antes de intervenir en el Centro Asturiano de México, donde ofrecerá una conferencia que permitirá proyectar la imagen de Asturias como comunidad moderna e innovadora, ideal para vivir e invertir, con capacidades e infraestructuras consolidadas, avances en sostenibilidad, una sólida red de conectividad intermodal, ejemplos de industria 4.0 y talento especializado.

La jornada continuará con un encuentro con la Confederación Patronal de la República Mexicana, una de las principales organizaciones empresariales del país, con fuerte influencia en el debate económico y laboral.

Adrián Barbón haciendo entrega a Antonio Suarez de la distinción de Hijo Predilecto de Asturias | Armando Alvarez

El jueves 23 estará centrado en el ámbito comercial y de inversión, con una visita a la Cámara Oficial Española de Comercio en México, que agrupa a empresas españolas implantadas en el país y promueve las relaciones económicas entre ambos territorios, y una reunión con el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, organismo clave en la promoción del comercio exterior y la atracción de inversiones en México.

La agenda se completará el viernes 24 con una visita al Ateneo Español de México, donde mantendrá un encuentro con su directiva y socios. Institución fundada por intelectuales del exilio español tras la Guerra Civil, que continúa siendo un referente cultural e histórico en la capital mexicana. Ya el sábado, participará en el festival Señardá, organizado por el empresariado asturmexicano en la Hacienda de los Morales.

El viaje concluirá el domingo con la asistencia a una jira popular organizada por el Centro Asturiano de México en el Parque Asturias, en honor a Nuestra Señora de la Guía, una de las celebraciones más representativas de la emigración asturiana en el país.

El jefe del ejecutivo estará acompañado por el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez y por una amplia representación de compañías regionales, en una misión diseñada por Asturex que incluye encuentros con algunas de las organizaciones económicas más importantes de la zona.