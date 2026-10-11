Barbón visita la Residencia Tinetense de Buenos Aires como cierre de su viaje oficial a Argentina

Barbón con parte de la delegación que lo acompañó a su primer viaje a Argentina en el Club Tinetense, Residencia Asturiana

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, cerró su viaje oficial a Argentina y Uruguay con una visita a la Residencia Asturiana Asociación Civil Club Tinetense de Buenos Aires, una institución dedicada a la atención de personas mayores que fue fundada por emigrantes asturianos.

Durante el recorrido, Barbón destacó el compromiso de la colectividad asturiana con el cuidado y la atención de los mayores, una labor que, según señaló, forma parte de la identidad y los valores de Asturias. El jefe del Ejecutivo autonómico puso en valor el trabajo de la residencia para ofrecer a sus residentes un espacio de convivencia, atención y calidad de vida.

Según informó el Gobierno del Principado, el presidente defendió la importancia de garantizar que cada persona disponga de los servicios sanitarios, residenciales y asistenciales que necesite, y agradeció el esfuerzo de quienes hacen posible el funcionamiento del centro.

Asturias no solo está dentro de sus fronteras naturales

En su intervención, Barbón reivindicó los vínculos que unen a Asturias con las comunidades emigrantes repartidas por el mundo y recordó que la identidad asturiana trasciende los límites geográficos del territorio."Asturias no solo está dentro de sus fronteras naturales, en esa pequeña comunidad que se asoma al mar Cantábrico, que no deja de ser una prolongación del océano Atlántico, que no nos separa, sino que nos une", afirmó.

El presidente subrayó así el papel de la emigración en la proyección internacional de Asturias y la importancia de las instituciones creadas por los propios emigrantes para mantener los lazos con su tierra de origen.

En ese sentido, consideró que la trayectoria de la Residencia Tinetense constituye un ejemplo de solidaridad y compromiso con las personas mayores. "La huella asturiana también se expresa a través del cuidado y la solidaridad, señaló y agradeció la labor de la dirección del establecimiento, de la comisión responsable y de los trabajadores y trabajadoras que atienden a los residentes.

Un mensaje de reconocimiento a los residentes

Durante el encuentro, el presidente del Principado también se dirigió a las personas mayores que viven en la residencia, a quienes animó a disfrutar de cada etapa de la vida y a valorar las oportunidades de convivencia y encuentro."Es falso pensar que hay edades buenas y otras que no lo son. Cada momento tiene su afán, cada instante tiene sus recuerdos y cada oportunidad de compartir tiene su esperanza", expresó.

La visita a la Residencia Tinetense, uno de los espacios de referencia de la emigración asturiana en Argentina, tanto por su función asistencial como por el compromiso comunitario que refleja la trayectoria de los emigrantes que contribuyeron a su creación, puso el broche final a la agenda oficial de Barbón en Argentina y Uruguay, un viaje en el que el presidente mantuvo contacto con la colectividad asturiana y sus instituciones en ambos países.