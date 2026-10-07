Barbón se compromete en Montevideo a defender el derecho al voto de los asturianos en el exterior

El presidente del Principado, Adrián Barbón, trasladó este lunes a más de 300 asturianos y descendientes reunidos en el Centro Asturiano Casa de Asturias de Montevideo su compromiso con la defensa de los derechos políticos de los españoles residentes en el exterior, en especial el derecho al voto.

«Quiero que sepáis que tenéis en mí un aliado para afirmar que no caben dos tipos de nacionalidad, que solo cabe una y que la nacionalidad lleva aparejado el derecho al voto. Tenéis ese derecho y contáis conmigo para defenderlo», afirmó Barbón durante su intervención ante la colectividad.

El encuentro se celebró en el año del 25 aniversario de la fusión de los dos clubes asturianos de Uruguay y reunió a más de 300 emigrantes y descendientes, dentro de una comunidad asturiana que supera los 4.300 inscritos. El presidente estuvo acompañado por el embajador de España en Uruguay, Javier Salido; el cónsul general, Juan Carlos Gafo; la consejera de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Isabel de Zulueta; la presidenta del CGCEE, Violeta Alonso, y la presidenta del Consejo de Comunidades Asturianas, María Antonia Felgueroso.

Barbón situó el encuentro en el marco del debate abierto en España sobre el derecho al voto de los españoles residentes en el extranjero. Su mensaje fue claro al defender que la nacionalidad española es única y que quienes la poseen deben mantener los derechos asociados a ella con independencia de su lugar de residencia o de la vía por la que adquirieron la nacionalidad.

El presidente asturiano también puso en valor el papel de los centros asturianos como espacios de encuentro y conservación de la identidad. Durante su recorrido por la sede del Prado, conversó con emigrantes, visitó el hórreo y la representación de la Santina y destacó la presencia de elementos vinculados a la cultura asturiana, entre ellos un llagar utilizado para mantener la tradición de elaboración de sidra.

La jornada contó con las actuaciones del grupo folclórico Les Madreñes, la banda de gaitas, percusión y pandereteras, además de una cuerda de tambores que interpretó candombe, en una muestra del vínculo entre las tradiciones asturianas y la cultura uruguaya.

Barbón defendió además que ser asturiano no depende del lugar donde se viva. «Ser asturiano es mucho más que haber nacido o vivir en Asturias; ser asturiano es sentir Asturias dentro», señaló, tras compartir con los asistentes sus historias familiares y sus vínculos con el Principado.

La visita a Montevideo forma parte del viaje de Barbón por el Cono Sur y precede al V Congreso Mundial de Asturianía, que se celebra esta semana en Buenos Aires y que, por primera vez, tiene lugar fuera de Asturias.