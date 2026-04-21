Beatriz Lagoa: “El CRE debe dejar de ser un órgano burocrático y acercarse a la realidad de la emigración”

La candidatura “Derechos Sin Fronteras”, concurrirá a las elecciones al Consejo de Residentes Españoles en Buenos Aires, con un programa centrado en mejorar el acceso a derechos de la diáspora. Encabezada por Beatriz Lagoa, presidenta del Centro Betanzos de Buenos Aires y vicepresidenta del Hogar Gallego para Ancianos de Domselaar, la lista propone reforzar la atención a mayores, agilizar los trámites administrativos y garantizar una mayor coordinación entre instituciones, consulados y asociaciones.

¿Qué les ha llevado a presentar la candidatura “Derechos sin fronteras. Lista 3” al Consejo de Residentes Españoles de Buenos Aires?

Después de muchos años de labor institucional, social y cultural en los diversos ámbitos de la emigración española en Buenos Aires y su zona de influencia, llegamos a la conclusión de que era necesario también abordar el desafío de contribuir a dinamizar una institución asesora como es el Consejo de Residentes Españoles. Hoy el CRE se caracteriza por una práctica de baja intensidad, distante de las necesidades cotidianas de la emigración y, pese a la buena disposición de una minoría de Consejeros, bajo la actual conformación apenas cumple su misión formal: es un organismo burocrático, desactualizado y limitado en iniciativas. Es necesario resignificarlo, teniendo presente las actuales condiciones y realidades de la emigración, particularmente la nueva circunstancia derivada de los miles de nuevos ciudadanos y ciudadanas que llegan para enriquecer nuestra propia identidad en todo el mundo y especialmente en Argentina.

Usted encabeza la lista como presidenta del Centro Betanzos,y vicepresidenta del Hogar Gallego para Ancianos de Domselaar ¿Qué puede aportar su experiencia en el asociacionismo al CRE?

Precisamente el hecho de presidir desde hace muchos años una institución señera de la emigración como es el Centro Betanzos, con sus 120 años de historia asociativa, me permite comprender la cambiante realidad de la enorme colectividad hispana y ejercer una escucha activa y cercana. El contacto cotidiano con las preocupaciones y anhelos de la colectividad en general y mi participación en el Hogar Gallego para Ancianos me conecta también con las necesidades materiales, la salud, el bienestar y la preservación de la dignidad de nuestros mayores.

Beatriz Lagoa en el Centro Betanzos | "Derechos sin Fronteras"

Su propuesta pone el foco en el acceso a derechos, ¿cuáles son las principales carencias que detectan hoy en la colectividad española en Buenos Aires?

Hay que considerar varios aspectos. Uno, general, se refiere a la desconexión creciente entre la migración, su devenir y la realidad actual española, particularmente en lo que hace a sus políticas migratorias, tanto estatal como autonómicas. Es un tema digamos comunicacional que el CRE debe asumir también como parte de su labor. Otro problema tiene que ver con afrontar la fragmentación etaria de la colectividad, donde coexisten sectores de la tercera y cuarta edad con una nueva oleada ciudadana nacida de la puesta en vigencia de las leyes de memoria Histórica y Democrática. Esta realidad requiere políticas específicas según esos segmentos perfeccionando los métodos participativos tradicionales pero también innovando, creando nuevas plataformas y aprovechando el desarrollo tecnológico.

Plantean un seguimiento de la Ley de Memoria Democrática, ¿qué balance hacen de su aplicación hasta ahora?

Por de pronto digamos que es una Ley necesaria, que permitió el acceso a la ciudadanía a muchos descendientes de españoles que la tuvieron negada. El contenido y el sentido de la ley como reparación y ampliación de ciudadanía fue y sigue siendo una gran conquista del gobierno progresista de España. Obviamente por el enorme universo aplicable a la Ley eran esperables dificultades en su instrumentación y asignación de recursos para la misma. Por eso desde el CRE vamos a propiciar y apoyar todas las medidas que fortalezcan la aplicación plena e inmediata de sus disposiciones.

¿Qué medidas concretas proponen para mejorar la atención consular y agilizar los trámites administrativos?

Desde nuestro espacio en el CRE vamos a reforzar el trabajo colaborativo con las autoridades consulares y fortalecer el vínculo participativo con la colectividad española en el reclamo de sus demandas. Por ello, para mejorar la atención consular y agilizar los trámites, se debe continuar descentralizando la atención ciudadana en diferentes áreas de Buenos Aires, informatizando y digitalizando los procesos con una segmentación de trámites, cuestión que el Consulado de Buenos Aires ha empezado a realizar. Además seguiremos impulsando la demanda por mayor asignación de recursos para la demarcación de Buenos Aires.

Han destacado la atención a los mayores, ¿qué políticas consideran urgentes en materia de cuidados y servicios sociales?

Somos conscientes de que la situación que atraviesan nuestros mayores, es un desafío prioritario. En este sentido desde el CRE vamos a potenciar el vínculo con la Consejería de Trabajo y el Consulado para garantizar la plena aplicación de los beneficios existentes y proponer su eventual ampliación. Propondremos también desplegando una red de centros de cuidados fortaleciendo así la atención a la tercera edad. Otras ideas que tenemos es impulsar nuevamente los talleres de capacitación para la atención domiciliaria y, también promover el IMSERSO como política pública a retomarse.

La candidata con un grupo de mujeres | "Derechos sin Fronteras"

La lista apuesta por acercar el CRE al territorio con visitas a distintas localidades ¿Cómo se está encarando la campaña en lo que refiere a llegada al territorio?

Nuestra lista comprende la extensión del territorio de esta demarcación consular con las particularidades que ella tiene. La política migratoria española es una, pero la diversidad del territorio de Buenos Aires es dinámica, por eso nuestra lista está integrada por candidatos y candidatos que residen en toda su amplia geografía: Capital, Gran Buenos Aires, La Plata, Mar del Plata y otras localidades. Muchos de ellos vienen sosteniendo un trabajo profundo con las agencias consulares y consulados honoríficos del interior.

¿Qué mensaje le trasladaría a los electores de cara a las elecciones del próximo 10 de mayo?

Quiero decirles que el 10 de mayo no solo vamos a elegir nombres para un consejo; elegimos qué lugar queremos ocupar como ciudadanos residentes en el exterior. Durante mucho tiempo, el CRE ha sido visto como un organismo asilado y lejano. Nuestra Lista propone un cambio de paradigma, y mi compromiso, respaldado por años de gestión en el Centro Betanzos de Buenos, sumado a una participación activa en la colectividad desde mis 15 años, es poner al ciudadano en el centro. Hoy después de ver pasar gestiones y gestiones de Consejos, me comprometo a integrar ese ámbito para construir un CRE representativo, plural y democrático donde representar no sea sólo ocupar una silla sino abrir puertas. Proponemos un CRE donde la transparencia sea la norma y la inclusión la prioridad. A los jóvenes que recién obtienen su ciudadanía y a quienes llevan décadas construyendo España desde Buenos Aires: les decimos que este es su espacio. Los invito a que este 10 de mayo nos acompañen con la Lista 3, porque los derechos no conocen fronteras, y es hora de que el Consejo trabaje para garantizarlos.