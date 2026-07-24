La Biblioteca América celebra su centenario con una exposición que repasa un siglo de legado de la emigración gallega

La Biblioteca América de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) celebra este año el centenario de su inauguración con una exposición conmemorativa que pone en valor la historia y el legado de uno de los principales símbolos de la relación entre Galicia y la emigración en el continente americano.

La muestra, que podrá visitarse hasta el próximo 30 de octubre en la propia Biblioteca América, el Salón del Artesonado y el claustro superior del Pazo de Fonseca, ofrece un recorrido por los orígenes de esta institución, nacida gracias al impulso de la colectividad gallega emigrada.

El proyecto fue promovido por Gumersindo Busto en Buenos Aires en 1904 con el objetivo de crear una gran biblioteca especializada sobre América para Galicia. Tras más de dos décadas de trabajo y de recopilación de fondos bibliográficos, la Biblioteca América abrió finalmente sus puertas en Santiago en 1926, convirtiéndose en un referente para la investigación y el conocimiento de las relaciones entre ambos continentes.

La exposición se articula en cinco bloques temáticos que combinan paneles gráficos, documentos originales, piezas patrimoniales y recursos audiovisuales interactivos para explicar la evolución de la biblioteca y el contexto histórico en el que nació.

Autoridades de la Xunta recorriendo la exposición

Entre los contenidos destacan la reconstrucción de los actos celebrados con motivo de la inauguración hace un siglo, tanto en Santiago como en Buenos Aires, así como el impacto que tuvo el acontecimiento en la prensa de la época, en la vida cultural compostelana y entre las comunidades gallegas asentadas en América.

La iniciativa pretende reivindicar el papel de la Biblioteca América como un puente permanente entre Galicia y la diáspora, además de reconocer la contribución de miles de emigrantes que impulsaron proyectos culturales destinados a fortalecer los vínculos con su tierra de origen.

La inauguración de la exposición contó con la participación del conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, Román Rodríguez, acompañado por el secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, y el secretario xeral da Lingua, Valentín García, quienes respaldaron esta conmemoración organizada por la Universidade de Santiago de Compostela.