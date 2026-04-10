Así es la Biblioteca Marcela de Juan, que el Cervantes acaba de inaugurar en Shangai

El Instituto Cervantes de Shanghái inauguraba el jueves por la tard, la Biblioteca Marcela de Juan, un espacio que rinde homenaje a la traductora y escritora chino-española y que busca consolidar su legado como figura clave en el acercamiento cultural entre China y España. La ceremonia ha contado con la presencia del director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, la directora del centro en Shanghái, Isabel Cervera, y la directora de Cultura y Bibliotecas, Raquel Caleya.

Instalacions de la Biblioteca | Instituto Cervantes

Durante el acto, García Montero ha destacado la importancia de recuperar la figura de Marcela de Juan —nombre literario de Huan Ma Cé—, a quien ha definido como una pionera en las relaciones culturales entre ambos países. El director del Instituto ha subrayado que esta iniciativa “inicia la recuperación de su legado” y ha puesto en valor su contribución a la traducción directa de la poesía china al español, sin intermediarios lingüísticos, así como su papel como puente cultural entre dos mundos.

Luis García Montero durante su intervención | Instituto Cervantes

La inauguración ha incluido también una mesa redonda sobre la vida y obra de la autora, en la que han participado especialistas como Mi Tian, profesora de la Universidad de Nankái, junto a responsables del Cervantes en China. En este contexto, se ha resaltado la dimensión intelectual de Marcela de Juan y su capacidad para narrar y traducir las transformaciones históricas de China y España a lo largo del siglo XX.

Una de las vitrinas | Instituto Cervantes

García Montero ha señalado además que este proyecto “permite visibilizar el gusto por el conocimiento que representa un libro, la traducción y el empeño en unir culturas”. El acto ha contado igualmente con una exposición y la proyección de entrevistas de la autora en la televisión española en la década de los setenta, en un recorrido que repasa su trayectoria vital e intelectual.

Mesa redonda sobre la autora española | Instituto Cervantes

La muestra, titulada “Marcela de Juan: una vida entre lenguas”, permanecerá abierta hasta el 15 de junio en la propia biblioteca. La exposición reúne libros, materiales audiovisuales, documentos y referencias a su obra en medios chinos y españoles, y constituye el punto de partida de un fondo de autor destinado a la investigación y la consulta.

La biblioteca, inaugurada originalmente en 2007 con una dotación inicial de 4.000 libros, ha experimentado en los últimos años una ampliación significativa de su fondo. Desde 2025 ha incorporado casi 1.500 títulos de literatura en español traducidos al chino, reforzando su papel como centro de referencia para el estudio de las relaciones literarias entre ambos idiomas.

Participantes en la presentación | Instituto Cervantes

El Instituto Cervantes subraya que este crecimiento responde al interés creciente por la lengua y la cultura españolas en China, donde el español se consolida como una de las lenguas extranjeras de mayor expansión. En la actualidad, el país cuenta con más de un centenar de departamentos universitarios de español y miles de estudiantes que cada año se incorporan a su aprendizaje, además de un aumento sostenido en las certificaciones del DELE.