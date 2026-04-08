El Instituto Cervantes de Shanghái inaugura la Biblioteca Marcela de Juan en homenaje a la traductora que unió China y España

El Instituto Cervantes de Shanghái inaugurará el próximo jueves 9 de abril la Biblioteca Marcela de Juan, en un acto que servirá también como homenaje a esta traductora chino-española, considerada una figura clave en las relaciones culturales entre ambos países durante el siglo XX.

La ceremonia contará con la participación del director del Cervantes, Luis García Montero, y de la directora de Cultura y Bibliotecas, Raquel Caleya. El acto incluirá además una mesa redonda en torno a la figura de Marcela de Juan, en la que participará la especialista Mi Tian, junto a responsables de la institución en China.

La inauguración irá acompañada de la exposición «Marcela de Juan: una vida entre lenguas», que podrá visitarse hasta el 15 de junio y que recorre su trayectoria a través de libros, conferencias y apariciones en medios tanto chinos como españoles. La muestra incorpora también un fondo documental destinado a la investigación.

Nacida en 1905 en La Habana y criada entre Madrid y Pekín, Marcela de Juan desarrolló una identidad profundamente intercultural que marcó toda su obra. Fue responsable de las primeras traducciones directas de poesía china al español y contribuyó a desmontar estereotipos sobre China a través de artículos y conferencias, convirtiéndose en una destacada divulgadora en España.

Su trayectoria incluyó también una intensa labor institucional: trabajó como intérprete, participó en congresos internacionales y fue impulsora de la Asociación Profesional Española de Traductores e Intérpretes. Su obra abarca antologías de cuentos y poesía china, así como textos de carácter ensayístico y memorialístico.

En paralelo a este acto, Luis García Montero será distinguido como catedrático honorario por la Universidad de Fudan, una de las instituciones académicas más prestigiosas de China, donde participará en un seminario sobre la enseñanza del español en el país asiático.

La nueva biblioteca del Cervantes en Shanghái cuenta ya con cerca de 1.500 títulos de literatura en español traducida al chino, consolidándose como un espacio de referencia para el estudio y la difusión de la cultura hispánica en Asia