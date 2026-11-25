El BNG ha solicitado a la Junta Electoral la adopción de medidas urgentes para facilitar el voto de los españoles residentes en el extranjero ante las largas colas registradas en consulados y embajadas de Europa y América Latina. La formación nacionalista alerta de que los tiempos de espera para depositar la papeleta alcanzan varias horas y reclama ampliar los horarios de atención y, si resulta necesario, los días habilitados para votar.

El Bloque considera que las dificultades detectadas están obstaculizando el ejercicio del derecho al sufragio de la ciudadanía emigrante. Entre los principales problemas señala la concentración de votantes en un número reducido de centros habilitados, que está provocando esperas que califica de «sin precedentes conocidos».

A esta situación se suman, según la formación, incidencias con la documentación electoral. En algunos casos, los sobres y papeletas no llegaron completos, lo que ha obligado a los afectados a desplazarse hasta los consulados para resolver los problemas. El BNG también critica los horarios «reducidos» de atención, especialmente durante los fines de semana.

Ante este escenario, reclama a la Junta Electoral que adopte las medidas necesarias para garantizar que los residentes en el exterior puedan votar en condiciones adecuadas. Asimismo, insta al Gobierno central a mejorar la planificación y responder al incremento de participación mediante la ampliación de las franjas horarias y, si fuera preciso, de los días de votación.

Críticas a la planificación y a la falta de mesas adicionales

El BNG sostiene que las dificultades actuales ponen de manifiesto deficiencias de planificación que, a su juicio, deberían haberse previsto. La formación recuerda que el electorado exterior ha aumentado en los últimos años, en parte por la incorporación de nuevos españoles que han adquirido la nacionalidad a través de la Ley de Memoria Democrática.

En este sentido, vincula la falta de capacidad de atención con el cierre y la reducción de centros consulares durante los gobiernos de Mariano Rajoy, una situación que, según denuncia, el Ejecutivo de Pedro Sánchez debería haber tenido en cuenta ante el crecimiento del censo en el exterior.

La formación también critica la negativa a habilitar mesas electorales adicionales, al considerar que esta decisión no contribuye a aliviar las aglomeraciones ni las dificultades para ejercer el voto.

«El derecho al voto de la emigración debe estar garantizado en condiciones adecuadas y no puede depender de la capacidad de cada persona para soportar horas de espera ni verse limitado por una planificación insuficiente de los medios y recursos necesarios para hacerlo efectivo», concluye el BNG.