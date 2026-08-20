Buenos Aires celebra el primer desfile de trajes tradicionales españoles para reivindicar la diversidad cultural

La Federación de Sociedades Españolas de Argentina (FEDESPA) y Alumni Universidad de Salamanca – Capítulo Argentina celebrarán este viernes, 21 de agosto, el Primer Desfile 2026 de Trajes Tradicionales Españoles, una iniciativa que pretende poner en valor la diversidad cultural de España a través de sus vestimentas tradicionales.

El encuentro, bajo el lema ‘Sostenibilidad Cultural’, comenzará a las 18:00 horas en el Centro Salamanca de Buenos Aires, situado en Independencia 2540, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La propuesta busca acercar al público a la identidad, el folclore, las costumbres y la historia de las diferentes comunidades autónomas españolas a través de uno de sus elementos culturales más reconocibles: sus trajes tradicionales.

Cada vestimenta permitirá descubrir las particularidades de los distintos territorios y, al mismo tiempo, mostrar cómo estas expresiones culturales han conseguido mantenerse y evolucionar con el paso de las generaciones.

El proyecto contempla la representación de las 17 comunidades autónomas de España. Debido a la amplitud de la iniciativa, el desfile se ha organizado en dos jornadas.

En esta primera edición participarán representantes de nueve comunidades autónomas, que mostrarán sus indumentarias tradicionales y contribuirán a construir un recorrido por la diversidad cultural española.

La iniciativa pretende además reivindicar la transmisión de este patrimonio entre generaciones y su capacidad para seguir formando parte de la identidad de las comunidades españolas, tanto dentro del país como entre quienes mantienen sus raíces en la emigración.

El desfile se presenta así como un encuentro cultural que une tradición, memoria e identidad, poniendo el patrimonio de las distintas regiones españolas en el centro de una jornada abierta a la colectividad y al público de Buenos Aires.