La utilización de cajas de cartón para recoger los votos de los españoles residentes en el exterior suspendidos cautelarmente por por Supremo, ha abierto un nuevo frente entre distintos sectores de la emigración. Algunos afectados las han bautizado ante la imagen que proyectan y las circunstancias en las que se están utilizando, como "cajas de la indignidad".

Más allá de la denominación, para los afectados, no se trata únicamente de una cuestión estética ni del material utilizado para recoger las papeletas. Lo que está en juego es la confianza en el procedimiento electoral, la igualdad de trato entre ciudadanos y la certeza de que su voluntad democrática será protegida y, si legalmente corresponde, contabilizada.

Uno de los aspectos fundamentales para entender el malestar es distinguir entre lo que estableció el Tribunal Supremo y la solución material que finalmente han adoptado algunas oficinas consulares.La resolución judicial dispuso que los votos afectados debían apartarse y diferenciarse del resto. Sin embargo, no especificó que esa separación tuviera que realizarse mediante cajas de cartón ni impuso un sistema concreto de recogida.

"Existían otras alternativas para cumplir esa diferenciación sin recurrir a recipientes improvisados. Por ejemplo, podrían haberse utilizado urnas de metacrilato, identificadas con una referencia expresa a los autos del Tribunal Supremo, debidamente precintadas y custodiadas con garantías equivalentes a las de las urnas oficiales", explica un votante no afectado por la suspensión del Supremo, y añade "la separación de las papeletas no tendría por qué implicar una diferencia en las condiciones materiales de seguridad y conservación. La identificación, el precintado, la vigilancia y la trazabilidad permitirían mantener esos votos diferenciados sin transmitir una imagen de menor consideración hacia sus titulares".

No obstante, según la información trasladada por el consulado, el Supremo habría indicado que los afectados no podían depositar sus papeletas en las urnas ordinarias. Esta explicación introduce un elemento adicional de incertidumbre, porque debe distinguirse entre la obligación judicial de apartar y diferenciar los votos y la elección de un recipiente concreto para recogerlos.

Una cosa es cumplir una resolución judicial y otra determinar cómo debe materializarse ese cumplimiento. La utilización de cajas de cartón no puede atribuirse directamente al Tribunal Supremo si la resolución no establece expresamente ese procedimiento.

Los ciudadanos no reclaman un trato privilegiado. Reclaman las mismas garantías de seguridad y transparencia que reciben los demás electores.Y, sobre todo, piden que se determine por los cauces legales correspondientes si esas papeletas pueden incorporarse finalmente al escrutinio.

Las cajas llegan al Supremo

La utilización de las dos cajas de cartón para recoger la documentación electoral de los españoles afectados por la suspensión cautelar de su derecho al voto llegó también al Tribunal Supremo. La iniciativa judicial partió de la Asociación para la Defensa del Estado de Derecho y la Lucha contra la Corrupción (ADED), que presentó un recurso contencioso-administrativo contra lo que consideraba una actuación irregular del Ministerio de Asuntos Exteriores en las oficinas consulares.

En su escrito, la asociación denunciaba la organización de un procedimiento de recogida separado, con mesas específicas y recipientes distintos de las urnas oficiales, para los ciudadanos que no figuran en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). La documentación aportada incluía referencias a las instrucciones del Consulado General de España en Buenos Aires y a un procedimiento similar que, según los documentos presentados, se habría aplicado en el Consulado General de España en Ciudad de México.

ADED solicitó al alto tribunal la suspensión inmediata de este procedimiento en todos los consulados donde se hubiera implantado y pidió que el Ministerio de Asuntos Exteriores acreditase, en un plazo de 24 horas, el cumplimiento de la eventual orden de suspensión.

Sin embargo, mediante un auto fechado el 24 de noviembre de 2026, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo rechazó adoptar la medida cautelarísima solicitada.

En su fundamento jurídico primero, la Sala considera que los hechos denunciados no constituyen una vía de hecho, como sostenía la asociación, sino que podrían representar una incidencia en la ejecución de los autos dictados anteriormente por el propio tribunal en relación con el voto exterior.El Supremo remite además a su providencia del 23 de noviembre de 2026, en la que estableció que corresponde a la Junta Electoral Central (JEC) conocer de este tipo de pretensiones, por ser el órgano competente para resolverlas. La Sala acuerda, por tanto, rechazar la medida cautelar de urgencia y tramitar la petición como una medida cautelar ordinaria.

La decisión requiere una interpretación precisa: el Supremo no ha declarado ilegal el procedimiento de recogida separada ni ha validado definitivamente la utilización de cajas de cartón. Tampoco ha resuelto si la documentación electoral entregada por los afectados podrá dar lugar a la incorporación de sus papeletas al escrutinio. Se ha limitado a rechazar la suspensión urgente y a señalar el cauce por el que debe examinarse la controversia.

Las colas ante los consulados: una advertencia democrática

Mientras tanto, las jornadas de votación han dejando otra imagen significativa en distintos puntos del mundo: las largas colas de españoles que acuden a las oficinas consulares para ejercer su derecho al sufragio.

Uno de los ejemplos más visibles se encuentra en Buenos Aires, donde numerosos ciudadanos esperan durante horas ante el Consulado General de España para depositar sus papeletas.

La dimensión de esta participación ha sido analizada por David Casarejos, presidente de la Comisión de Derechos Civiles y Participación del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) y presidente del Consejo de Residentes Españoles de Reino Unido. Casarejos habla del esfuerzo de quienes recorren decenas e incluso cientos de kilómetros, reorganizan sus jornadas laborales y familiares y esperan durante horas para participar en unas elecciones españolas.

Para el representante de la emigración, estas imágenes tienen un significado que trasciende la organización electoral. En su artículo afirma: «La distancia no reduce la condición de ciudadanía y ningún kilómetro puede justificar menos derechos democráticos».

Casarejos recuerda las dificultades que durante años impuso el voto rogado y advierte de que los derechos políticos de los españoles residentes en el exterior no deben volver a quedar condicionados por obstáculos administrativos o por propuestas que limiten su participación.

Su reflexión final sitúa las colas ante los consulados como una manifestación de resistencia democrática y una advertencia sobre la necesidad de proteger los derechos conquistados por la ciudadanía exterior.