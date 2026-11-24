El Tribunal Supremo ha rechazado la medida cautelarísima solicitada por la Asociación para la Defensa del Estado de Derecho y la Lucha Contra la Corrupción para suspender de inmediato el procedimiento de recogida de votos de españoles residentes en el exterios que no figuran inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

En un auto fechado este martes, 24 de noviembre, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta, considera que la actuación denunciada por la asociación no constituye una vía de hecho, sino que podría tratarse de una eventual incidencia en la ejecución de resoluciones anteriores dictadas por la propia Sala.

La asociación había presentado un recurso contencioso-administrativo contra lo que calificaba como un "proceso paraelectoral alternativo" organizado en distintas oficinas consulares por el Ministerio de Asuntos Exteriores. Según su denuncia, desde el pasado 21 de noviembre se estarían habilitando mesas específicas y urnas diferenciadas para recoger el voto de personas que no aparecen inscritas en el censo electoral.

Como ejemplo, la entidad aportó documentación relativa al Consulado General de España en Buenos Aires, donde, según las instrucciones internas que cita, los electores no reconocidos por el sistema informático eran derivados a una mesa denominada "Mesa LMD Autos TS". Allí se registraban como "Elector LMD Autos TS" y sus sobres de votación se introducían en cajas diferenciadas.

La asociación también hizo referencia a imágenes de dos cajas de cartón utilizadas como urnas separadas de las oficiales y a un procedimiento similar que, según la documentación aportada, se habría aplicado en el Consulado General de España en Ciudad de México. Ante ello, solicitó al Supremo la suspensión inmediata del procedimiento en todos los consulados donde se hubiera implantado, así como que el Ministerio acreditase el cumplimiento de la orden judicial en un plazo de 24 horas.

Sin embargo, el alto tribunal considera que no procede adoptar esa medida por la vía de urgencia. En el fundamento jurídico primero, señala que los hechos denunciados no constituyen una vía de hecho, sino que deben analizarse como una posible incidencia en la ejecución de los autos dictados anteriormente por la Sala en otros procedimientos relacionados con el voto exterior.

Además, el Supremo remite a lo ya establecido en una providencia del 23 de noviembre de 2026, en la que determinó que el conocimiento de este tipo de pretensiones corresponde a la Junta Electoral Central, por ser el órgano competente para resolverlas.

Por ello, la Sala acuerda rechazar la medida cautelar de urgencia y disponer que la solicitud continúe su tramitación como medida cautelar ordinaria.