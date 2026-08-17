La Cámara de Representantes declara de interés nacional el tricentenario de la llegada de las primeras familias canarias a Montevideo

Votación de los representantes en la Cámara de Representantes en Uruguay

La Cámara de Representantes de Uruguay ha declarado de interés nacional la conmemoración del tricentenario de la llegada de las primeras familias canarias a la bahía de Montevideo, un acontecimiento ocurrido el 19 de noviembre de 1726 y considerado fundamental en el proceso fundacional de la actual capital uruguaya.

La resolución, aprobada durante la sesión extraordinaria celebrada el pasado 12 de agosto, contempla además el hermanamiento institucional entre la Cámara de Representantes de Uruguay y el Parlamento de Canarias, con el objetivo de reforzar los vínculos históricos, culturales, académicos y parlamentarios entre ambas instituciones.

El acto contó con la presencia del embajador de España en Uruguay, Javier Salido Ortiz.

La iniciativa adquiere especial relevancia ante la proximidad del tricentenario, que se conmemorará en noviembre de 2026. Como parte de los actos previstos, la Presidencia de la Cámara de Representantes podrá coordinar con las autoridades del Parlamento de Canarias la colocación de una placa conmemorativa en la sede de la institución canaria.

Astrid Pérez pone en valor los lazos entre Canarias y Uruguay

La presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, ha celebrado la resolución aprobada por la Cámara de Representantes uruguaya y ha destacado la importancia de este aniversario para recordar los vínculos que unen a ambos territorios.“Tres siglos después, seguimos poniendo en valor los profundos lazos históricos y humanos que unen a Canarias y Uruguay”, señaló Pérez.

La presidenta del Parlamento canario subrayó además que la historia del archipiélago también se ha construido fuera de las islas y puso a Montevideo como ejemplo de la capacidad de la identidad canaria para trasladarse, arraigar y mantenerse a lo largo de generaciones.“La historia del archipiélago también se ha escrito lejos de nuestras islas, y Montevideo es uno de los mejores ejemplos de cómo nuestra identidad ha sabido viajar, arraigar y permanecer”, afirmó.

Tres siglos de historia compartida

Durante el debate parlamentario, el representante Conrado Rodríguez destacó que en noviembre se cumplirán 300 años de la llegada de un barco a una bahía que posteriormente se convertiría en el corazón de Uruguay.

Rodríguez defendió que el tricentenario no debe limitarse a una conmemoración histórica, sino que debe servir para renovar los vínculos entre los pueblos de Canarias, Uruguay y España.

La futura placa conmemorativa recogerá el reconocimiento de Uruguay a los ciudadanos canarios que, a través de su trabajo, cultura y valores, contribuyeron al poblamiento de Montevideo y a la construcción de la identidad uruguaya.

En el debate de la resolución también participaron los legisladores Catherine Cabrera, Juan Martín Rodríguez, Gerardo Sotelo, Matías Duque y Pablo Abdala.

El tricentenario se plantea así como una oportunidad para reivindicar una historia compartida que comenzó hace tres siglos y que continúa presente en los vínculos familiares, culturales e institucionales que mantienen unidos a Canarias y Uruguay.