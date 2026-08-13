Dayana Morales nueva delegada de Canarias en Venezuela

En la imagen, el viceconsejero de Acción Exterior y la nueva delegada del Gobierno en Venezuela, Dayana Morales

Dayana Morales es la nueva delegada del Gobierno de Canarias en Venezuela en sustitución de Isabel Jara, fallecida en el doble seísmo del pasado 24 de junio. Su incorporación coincide con la visita que el viceconsejero de Acción Exterior, José Luis Perestelo, realiza estos días al país para comprobar sobre el terreno la evolución de las medidas de apoyo desplegadas tras la emergencia.

La nueva delegada se ha incorporado desde el inicio a la agenda institucional de Perestelo, que permanecerá en Venezuela hasta el próximo 15 de agosto. Ambos han mantenido reuniones con representantes de la Administración española en el país para evaluar la situación y reforzar la coordinación de la respuesta dirigida a la comunidad canaria.

Morales cuenta con experiencia en la gestión administrativa y financiera y con un amplio conocimiento de la colectividad canaria en Venezuela. Desde noviembre de 2023 ejercía como secretaria de Dirección en la Viceconsejería de Acción Exterior. Anteriormente fue administradora de la Fundación de Emigrantes Canarios (FECAN), trabajó en la Fundación Canaria para la Salud en Venezuela (FUCASAV) y ejerció durante ocho años como auditora en el Ministerio del Poder Popular para Transporte Terrestre de Venezuela.

Su nombramiento se produce tras la muerte de Isabel Jara, que perdió la vida cuando su residencia, situada en el barrio de Macuto, en La Guaira, se desplomó durante los terremotos. La zona fue declarada de desastre por las autoridades venezolanas y el Gobierno de Canarias decretó tres días de luto oficial por las víctimas.

Seguimiento sobre el terreno

Durante su estancia, Perestelo se ha reunido junto a Morales con el cónsul general de España en Caracas, Ramón Molina, y con el consejero de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social de la Embajada de España en Venezuela, Julio Cruz. Los encuentros han permitido analizar la evolución de la situación y coordinar las actuaciones dirigidas a los afectados.

El viceconsejero también ha visitado el centro logístico desde el que se organiza parte de la recepción y distribución de la ayuda humanitaria, con especial atención a la destinada a La Guaira, una de las zonas más castigadas por los seísmos.

La agenda ha incluido además un desplazamiento al estado de Aragua. Allí, Perestelo ha visitado el Centro Hispano de Maracay y se ha reunido con la junta directiva de la Hermandad de Nuestra Señora de Las Nieves, que celebra este año su 50 aniversario. También ha acudido al ancianato de Cagua para conocer la situación de los canarios de mayor edad y ha mantenido encuentros con representantes de entidades canarias.

1,8 millones para reforzar las ayudas

Tras los terremotos, el Gobierno de Canarias activó un plan extraordinario de atención a los canarios y descendientes residentes en Venezuela y reforzó la coordinación con las 22 entidades canarias presentes en el país y con las autoridades españolas.

Entre las primeras medidas se incluyeron el reparto de alimentos, agua y medicamentos y la puesta en marcha de una consulta médica de urgencia en La Guaira, gestionada a través de la Unión Canaria en Venezuela.

Además, el Ejecutivo autonómico aprobó una modificación presupuestaria de 1,8 millones de euros para reforzar durante los próximos meses la atención social y sanitaria, especialmente en La Guaira y Caracas. La medida permitió ampliar un 44,7% la cobertura de los programas de alimentación, medicamentos y asistencia sanitaria de la convocatoria de 2026.

Estos programas alcanzan actualmente a 8.356 beneficiarios de tarjetas de alimentos, 5.711 de medicamentos y 1.126 personas con cobertura sanitaria a través de la Fundación España Salud.

La visita de Perestelo concluirá este 15 de agosto y permitirá al Gobierno canario actualizar su diagnóstico sobre la situación de la comunidad en Venezuela y ajustar las medidas de apoyo a las necesidades detectadas tras la emergencia.