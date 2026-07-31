El Camino de Santiago, símbolo del vínculo de la juventud gallega del exterior con su tierra

El secretario general de Emigración de la Xunta, Antonio Rodríguez Miranda, acompaña en el último tramo de la ruta a un centenar de participantes del programa Conecta con Galicia en el Camino, procedentes de Agentina, Brasil, Cuba, Uruguay, Venezuela y México

El secretario general de Emigración de la Xunta, Antonio Rodríguez Miranda, acompañó en la etapa final, hasta la compostelana Plaza del Obradoiro, a un centenar de participantes en la edición de este año del programa Conecta con Galicia en el Camino; una iniciativa que ofrece a la juventud gallega residente en el exterior la oportunidad de conocer su tierra de origen a través de la ruta jacobea.

En ese tramo del Camino de Santiago, que recorrió al lado de jóvenes procedentes de Argentina, Brasil, Cuba, Uruguay, Venezuela y México, Miranda destacó un programa que promueve el intercambio cultural, la convivencia intergeneracional y el retorno emocional e identitario, que abre asimismo las puertas al retorno educativo y profesional.

Y es que este programa, que lleva 36 ediciones con casi 3.600 participantes, está dirigido a gallegos de entre 18 y 21 años residentes en el exterior, y tiene como objetivo reforzar sus vínculos con Galicia.

Durante su estancia, los participantes se alojaron en las residencias juveniles de Altamar (en Vigo) y Florentino López Cuevillas (en Ourense), desde donde realizaron a pie más de cien kilómetros del Camino de Santiago, bien por el Camino Portugués o bien por la Vía de la Plata.

Pero además de esta ruta, Miranda explicó que el programa incluye para ellos actividades complementarias pensadas para darles a conocer el patrimonio cultural gallego, la situación socioeconómica de la comunidad y el sistema universitario de Galicia, de modo que puedan contar con una visión "completa y actualizada" de la realidad gallega.

Adicionalmente, esta iniciativa les permite prolongar su estancia en Galicia durante otros quince días, a fin de que puedan visitar sus raíces familiares y "seguir explorando su identidad gallega". Además, conecta con otro programa de la Xunta pensado para jóvenes, el Conecta con el Voluntariado en Galicia, que busca consolidar el nexo con la tierra de origen a través de la valorización del patrimonio natural y cultural. En concreto, con un voluntariado ambiental en la ría de Arousa y otro de carácter cultural en el castro de Viladonga (Castro de Rei).