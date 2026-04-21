Canarias apuesta por “escuchar a la juventud y redefinir la relación con el archipiélago” para frenar el desapego en el exterior

El Gobierno de Canarias ha puesto en marcha un proyecto dirigido a jóvenes descendientes de canarios residentes en el exterior con el objetivo de reforzar su vínculo con el archipiélago y fomentar su participación en las entidades de la diáspora. La iniciativa, impulsada por la Dirección General de Emigración, busca dar respuesta a un problema creciente: el envejecimiento de la estructura asociativa y la pérdida de implicación de las nuevas generaciones.

El director general de Emigración, José Téllez, ha explicado que se ha detectado una disminución progresiva de la presencia juvenil en las asociaciones canarias, lo que dificulta conocer sus necesidades y expectativas. “Hemos detectado que la participación de jóvenes en las entidades canarias está disminuyendo. Las asociaciones están envejeciendo y no tenemos tanta facilidad para conocer qué necesitan o cuáles son sus expectativas”, ha señalado.

El proyecto, elaborado a partir de una propuesta de la Fundación Canaria Imagine 2050, plantea la realización de un diagnóstico participativo y prospectivo que permita analizar en profundidad la situación actual. El objetivo es identificar las causas del desapego de la juventud hacia estas entidades y, a partir de ahí, diseñar nuevas estrategias que favorezcan su implicación.

La iniciativa se dirige a jóvenes de entre 18 y 35 años descendientes de canarios que residen en países como Venezuela, Argentina, Uruguay y distintos territorios europeos. A través de este estudio, el Ejecutivo autonómico pretende detectar fórmulas que faciliten su participación en las asociaciones canarias y fortalecer su sentimiento de pertenencia e identidad.

Desde el Gobierno se reconoce que, aunque muchos jóvenes se sienten orgullosos de sus raíces, no encuentran en las estructuras actuales espacios atractivos para participar. La falta de adaptación a nuevos lenguajes, formatos y formas de relación ha contribuido a este distanciamiento.

En este sentido, Téllez ha explicado que la finalidad del proyecto es “escuchar a la juventud, identificar las causas del desapego y cocrear escenarios de futuro que permitan diseñar nuevos caminos de participación y vínculo con Canarias desde una visión estratégica y sostenible”.

El trabajo permitirá obtener un diagnóstico completo sobre la juventud canaria en el exterior, definir posibles escenarios de futuro en su relación con el archipiélago y elaborar recomendaciones concretas para orientar las políticas públicas en este ámbito. Además, servirá para plantear medidas que contribuyan a revitalizar las entidades canarias en el exterior y adaptarlas a los nuevos tiempos.