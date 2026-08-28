Canarias coordina nuevas medidas de apoyo a los canarios de Venezuela tras los terremotos

Reunión del director general de Emigración con la cámara nacional de la construccion de Venezuela

El director general de Emigración del Gobierno de Canarias, José Téllez Ledesma, mantuvo una reunión multidisciplinar con representantes de la Cámara Nacional de la Construcción de Venezuela, el Consulado de España en Venezuela, la Embajada de España en Venezuela, la Delegación del Gobierno de Canarias en Venezuela y distintos agentes de entidades canarias en el país.

El encuentro tuvo como objetivo establecer una línea de trabajo conjunta para planificar las actuaciones que permitan atender la situación de la comunidad canaria en Venezuela y contribuir a su recuperación tras los terremotos que afectaron al país.

La reunión permitió abordar las necesidades existentes y avanzar en la coordinación de las diferentes instituciones y entidades vinculadas a Canarias en Venezuela, con el propósito de articular futuras acciones desde la Presidencia del Gobierno de Canarias.

La Dirección General de Emigración mantiene así el contacto con las instituciones españolas y la representación de la comunidad canaria en el país para conocer de primera mano las consecuencias de los seísmos y determinar las actuaciones que puedan resultar necesarias.

La colaboración con las entidades canarias presentes en Venezuela permitirá, asimismo, identificar las necesidades específicas de los ciudadanos de origen canario y sus familias y facilitar la planificación de las medidas de apoyo que se impulsen desde Canarias.

El encuentro se enmarca en la voluntad del Gobierno de Canarias de reforzar la atención a los canarios residentes en el exterior y, en este caso, coordinar una respuesta ante las consecuencias provocadas por los terremotos en Venezuela.