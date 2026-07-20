José Téllez conoce en Gran Canaria el trabajo de Fundación Adsis y CEAR Canarias con personas migrantes y retornadas
ENCUENTRO EN CANARIAS
El director general de Emigración visitó las sedes de ambas entidades para conocer de primera mano los programas que desarrollan en materia de integración social y laboral
El director general de Emigración del Gobierno de Canarias, José Téllez Ledesma, visitó las sedes de Fundación Adsis y CEAR Canarias en Gran Canaria con el objetivo de conocer de primera mano el trabajo que ambas entidades desarrollan en favor de las personas migrantes y de los canarios retornados.
Durante la visita, Téllez pudo conocer los diferentes programas e iniciativas que impulsan ambas organizaciones para facilitar la acogida, la inclusión social y la integración laboral de las personas que inician una nueva etapa de vida en Canarias, así como el acompañamiento que prestan a quienes regresan al archipiélago tras residir en el exterior.
El director general destacó la importancia de la labor que realizan estas entidades, cuyo trabajo diario contribuye a favorecer una integración real y efectiva, ofreciendo apoyo personalizado, orientación y recursos que facilitan la incorporación de las personas migrantes y retornadas a la sociedad canaria.
La visita permitió, además, intercambiar impresiones con los responsables de Fundación Adsis y CEAR Canarias sobre los principales retos que afrontan ambos colectivos y la necesidad de seguir reforzando la colaboración entre las administraciones públicas y el tercer sector para avanzar en políticas de inclusión que respondan a las necesidades de la ciudadanía.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
Lo último