Canarias dispara su inversión en cooperación y se consolida como puente estratégico entre continentes

Canarias ha reforzado su papel en la cooperación internacional con un incremento significativo de la financiación destinada a estas políticas y una estrategia alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en un contexto de աճ de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) a nivel estatal.

Según los datos oficiales, la comunidad autónoma ha aumentado las partidas destinadas a cooperación de 1,95 millones de euros en 2024 a 5,63 millones en 2026, a lo que se suma el crecimiento de la acción humanitaria, que pasa de 990.000 euros a más de 2 millones en el mismo periodo.

La directora general de Relaciones Exteriores del Gobierno de Canarias, Miossoty Paradelo, explica que este escenario “abre nuevas oportunidades de coordinación entre administraciones y permite maximizar el impacto de los proyectos impulsados desde Canarias”, en línea con el incremento de la AOD por parte de España.

El impulso presupuestario sitúa al archipiélago entre las comunidades que más aumentan su aportación a la cooperación descentralizada, junto con Galicia, contribuyendo al 10% del total de este tipo de ayuda en el conjunto del Estado. ()

Este crecimiento se refleja también en nuevas líneas de actuación, como la incorporación de financiación específica para educación para la ciudadanía global, así como el refuerzo de iniciativas humanitarias y de desarrollo en terceros países.

Por su posición geográfica y su trayectoria histórica, Canarias consolida además su papel como enclave estratégico en la cooperación internacional, actuando como puente entre Europa, África y América. Esta condición facilita el desarrollo de proyectos de fortalecimiento institucional y respuesta humanitaria en países como Cuba, Venezuela, Mauritania o Senegal.

A estas políticas se suma la iniciativa Tierra Firme, impulsada desde el área de Relaciones con África, que busca fomentar oportunidades laborales en el continente y promover la formación de jóvenes en origen como herramienta para el desarrollo sostenible y la reducción de la fuga de talento.