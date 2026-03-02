Canarias lanza una nueva convocatoria de ayudas para reforzar la protección social de la emigración

El presidente de Canarias y el director general de Emigración durante un encuentro telemático en canarios del exterior

El Gobierno de Canarias ha publicado en el Boletín Oficial de Canarias una nueva convocatoria de ayudas destinadas a canarios y sus descendientes residentes en el exterior, con el objetivo de fortalecer la protección social de la ciudadanía canaria fuera del Archipiélago y ofrecer un respaldo especial a quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

La iniciativa, coordinada por la Dirección General de Emigración, supone un refuerzo significativo de los recursos destinados a la comunidad canaria en el exterior, especialmente en Venezuela, donde se ha detectado un aumento de las necesidades sociales. Como principal novedad, la convocatoria contempla la ampliación del cupo con 500 tarjetas adicionales de alimentos y medicamentos respecto al año 2025. De este modo, el número total de personas beneficiarias ascenderá a 6.291 en el caso de las tarjetas de alimentos y a 4.033 en el de las tarjetas de medicamentos.

Esta medida busca garantizar el acceso a productos básicos y tratamientos farmacéuticos a miles de familias canarias y descendientes que residen en el país sudamericano, consolidando un sistema de apoyo estable y continuado en el tiempo.

Además, la convocatoria incluye ayudas específicas dirigidas a personas emigrantes canarias mayores de 65 años residentes en Venezuela que se encuentren en situación de necesidad y no perciban prestaciones económicas por ancianidad, incapacidad o de carácter asistencial. El objetivo es asegurar su acceso a la asistencia sanitaria y contribuir a equiparar la cobertura que reciben con las prestaciones del Sistema Canario de Salud. Esta atención comprende asistencia ambulatoria especializada, hospitalaria y cobertura farmacéutica, en el marco del convenio suscrito con la Fundación España Salud.

Para facilitar la tramitación de las solicitudes, la Dirección General de Emigración ha habilitado tres puntos de entrega presencial en Caracas y ha mantenido reuniones de coordinación con las principales entidades canarias en el país, consideradas agentes fundamentales para garantizar el alcance y la correcta gestión de estas ayudas. Asimismo, se han previsto mecanismos específicos para asegurar el procedimiento en el caso de solicitantes con movilidad reducida.

El director general de Emigración, José Téllez, señaló que esta convocatoria “refuerza el compromiso del Gobierno con nuestros ciudadanos en el exterior, especialmente con quienes atraviesan mayores dificultades, garantizando un apoyo real, cercano y eficaz”.