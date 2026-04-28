Canarias reconoce a la emigración en la concesión de las Medallas de Oro 2026

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado la concesión de las Medallas de Oro de Canarias 2026, que se entregarán el próximo 30 de mayo en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria, en el acto institucional del Día de Canarias. Las distinciones reconocen trayectorias destacadas en ámbitos como la cultura, el deporte, la acción social, la economía y la proyección exterior del archipiélago.

Entre los galardonados vinculados a la emigración y la proyección de la identidad canaria fuera del archipiélago destacan la Casa de Galicia en Las Palmas de Gran Canaria, reconocida por su labor histórica de integración, solidaridad y mantenimiento de vínculos entre comunidades, y Ron Arehucas, empresa centenaria que representa la proyección industrial y económica de Canarias.

El Ejecutivo autonómico ha explicado que estas distinciones ponen en valor a personas y entidades que han contribuido de forma decisiva a la cohesión social, la defensa de la igualdad y la atención a colectivos vulnerables, así como a la difusión de la identidad canaria dentro y fuera del territorio, y que reconocen tanto trayectorias individuales como el trabajo colectivo de entidades que forman parte del tejido social del archipiélago y su proyección exterior.

Listado completo de Medallas de Oro de Canarias 2026: Braulio; Fernando Berge Royo; Casa de Galicia en Las Palmas de Gran Canaria; Juan Espino Dieppa; Ron Arehucas; Pedro Zerolo (a título póstumo); Ámate; Antonio López Bonilla (a título póstumo); María del Carmen Almenara Ramos; Colegios Oficiales de Enfermería de Canarias; Club Deportivo In Corpore Sano; y la Danza de las Cintas de Güímar.