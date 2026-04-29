Canarias recorre Venezuela para conocer la situación de su emigración y coordinar nuevas ayudas

El director general de Emigracion Jose Téllez Ledesma, junto a la Delegada del Gobierno Chabela Jara, mantuvieron reunión con el Cónsul General de España en Venezuela, D. Ramon Molina

El director general de Emigración del Gobierno de Canarias, José Téllez Ledesma, recorrió estos días distintas localidades de Venezuela para conocer de primera mano la situación de la comunidad isleña residente en el país, supervisar programas sociales en marcha y coordinar nuevas líneas de colaboración institucional.

Durante la visita, Téllez pasó por las entidades canarias de Quíbor, Barquisimeto, Acarigua, Yaracuy, Bejuma, Valencia, Cagua, Villa de Cura y Maracay, donde mantuvo encuentros con directivos de los centros y con miembros de la colectividad. El objetivo fue comprobar el funcionamiento de las iniciativas asistenciales que se canalizan a través de estas asociaciones y escuchar las principales demandas de los emigrantes canarios y sus descendientes.

Desde el área de Emigración se refirió la importancia de mantener contacto directo con las comunidades canarias en el exterior, especialmente en Venezuela, uno de los países con mayor presencia histórica de ciudadanos vinculados al archipiélago.

Encuentro con el embajador | Emigración Gobcan

La agenda institucional incluyó también una reunión con el cónsul general de España en Venezuela, Ramón Molina, en la que participó igualmente la delegada del Gobierno de Canarias, Chabela Jara. En ese encuentro se abordaron distintos asuntos que afectan a la colectividad canaria y la necesidad de agilizar respuestas administrativas y sociales.

Además, el director general mantuvo otro encuentro con el embajador de España en Venezuela, Álvaro Albacete, centrado en la coordinación entre administraciones y en la puesta en marcha de vías de trabajo conjuntas para mejorar la atención a los residentes canarios.

La visita se enmarca en la estrategia del Ejecutivo autonómico de mantener presencia directa en los principales destinos de la emigración canaria y adaptar sus políticas a las necesidades reales de la ciudadanía en el exterior.