La candidatura "Españoles en el Mundo" concurrirá en solitario a las elecciones del CRE en República Dominicana

Eduardo Pahino en una imagen de archivo de la región durante un Pleno del CGCEE

La candidatura “Españoles en el Mundo”, encabezada por el empresario gallego Eduardo Pahíno, será finalmente la única que concurrirá a las elecciones del Consejo de Residentes Españoles (CRE) en República Dominicana, previstas para el próximo 10 de mayo.

El proceso electoral arrancó con cuatro candidaturas, aunque una de ellas no fue admitida por el Consulado General de España en Santo Domingo al no superar la revisión de avales. Posteriormente se retiró la candidatura Progreso Exterior y, días después, también formalizó su retirada Renovación Española, liderada por Ana Carolina Blanco Haché, quine justificó su retirada por "la necesidad de favorecer unas elecciones “más plurales y representativas”. La candidatura encabezada por Ana Carolina Blanco defendió además mejoras para futuras convocatorias, como habilitar mesas electorales en Santiago de los Caballeros y Punta Cana, recuperar el voto adelantado presencial y ampliar los plazos de campaña.

En este escenario, la lista de Pahíno quedó sola en la carrera electoral y deberá ahora superar un requisito excepcional: alcanzar al menos el 7% del censo electoral para que las elecciones puedan considerarse válidas. En República Dominicana figuran inscritos más de 26.000 españoles, por lo que la candidatura necesitará cerca de 1.842 votos.

Desde “Españoles en el Mundo” aseguran que decidieron continuar adelante “por una cuestión de formación democrática”, defendiendo la necesidad de mantener el proceso electoral abierto pese a las retiradas. La campaña se está desarrollando principalmente a través de redes sociales y medios de comunicación, con un llamamiento a la participación de la comunidad española residente en el país.

Eduardo Pahíno, nacido en Vigo y residente en República Dominicana desde 1987, es empresario del sector textil y actual vicepresidente del Centro Galego “O Noso Lar”. La candidatura destaca de él su experiencia, liderazgo y trayectoria de trabajo en favor de la comunidad española.

La lista está integrada por perfiles vinculados a distintos ámbitos profesionales y sociales de la colectividad española en República Dominicana. Entre ellos figura la arquitecta Bianny Poueriet, impulsora del grupo Ley de Memoria Democrática en República Dominicana, que ha asesorado gratuitamente a cientos de descendientes de españoles en sus procesos de nacionalidad.

También forma parte Alejandro Martínez, presidente del Centro Español de Nagua y antiguo consejero del CRE, con experiencia en el sector de las energías renovables; la jurista Milkis Terrero, especializada en Derechos Humanos y Derecho Internacional; y la abogada Arianna Labrada, experta en Derecho Penal y gobernanza institucional.

La candidatura incorpora además a Ildefonso Álvarez, nacido en Valladolid y residente en República Dominicana desde 1982, actual director del Departamento de Investigación del Archivo General de la Nación; la arquitecta y fotógrafa Rosa Vieira, con experiencia previa en procesos del CRE; y el empresario Rusking Caamaño, especializado en logística y comercio internacional.

Completan la lista Johanna Castro, vinculada al acompañamiento de descendientes de españoles en trámites de nacionalidad, e Israel Chaparro, ingeniero valenciano afincado en Punta Cana y ligado al sector de inversión hotelera española.

Las elecciones del CRE se celebrarán finalmente el domingo 10 de mayo, aunque el resultado dependerá ahora de la capacidad de movilización de la única candidatura en liza.