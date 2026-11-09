Cantabria celebra el encuentro de sus casas regionales con música y tradiciones de Valencia, Asturias y Palencia

La música y el folclore de distintos puntos de España protagonizaron el pasado fin de semana el II Festival de Música y Tradiciones de las Casas Regionales de Cantabria, una cita que reunió en el Palacio de Festivales de Santander a miembros y simpatizantes de los 17 centros autonómicos establecidos en la comunidad.

La segunda edición del encuentro contó con las actuaciones de tres formaciones invitadas: El Naán, de Palencia; El Perru de San Roque, procedente de San Roque del Acebal, en Llanes (Asturias), y el Grup de Danses Algadins, de Valencia. La representación cántabra corrió a cargo de David Argos.

Durante la apertura, el consejero de Presidencia, Juan Sáez Bereciartu, destacó la aportación de las personas llegadas de otros territorios al desarrollo de Cantabria y defendió el valor de la diversidad cultural. "Cantabria es hoy mejor gracias a esa suma de acentos, de experiencias y de raíces diferentes que conviven en una misma comunidad", afirmó.

El consejero también se refirió al papel de las casas regionales como espacios de encuentro, integración y transmisión de las tradiciones. Según señaló, estas entidades permiten conservar la memoria de los lugares de origen y acercar ese legado a las nuevas generaciones. «Esta es vuestra casa. Cantabria os abre sus puertas para celebrar lo que nos hace diferentes, pero también lo mucho que nos une», trasladó a los asistentes.

Reconocimiento a los centros regionales

Sáez Bereciartu agradeció especialmente la participación de la Casa de Palencia, el Centro Asturiano y la Casa de Valencia, así como la colaboración de la Generalitat Valenciana, la Diputación Provincial de Palencia y el Gobierno del Principado de Asturias.

El festival incluyó también la proyección de vídeos dedicados a las tres comunidades protagonistas y la entrega de reconocimientos a los responsables de los centros regionales por su compromiso con la conservación y difusión de sus respectivas culturas.

La iniciativa celebró su primera edición hace un año y, tras la acogida de aquella convocatoria, el Ejecutivo cántabro ha anunciado que comenzará a preparar una tercera edición para 2027. El Gobierno autonómico ha expresado asimismo su intención de continuar apoyando a estas entidades para que sigan siendo espacios abiertos y activos, capaces de implicar a las nuevas generaciones.

Al acto asistieron también la directora general de Administración Local, Acción Exterior y Casas de Cantabria, Marta González Liébana, y la exconsejera Isabel Urrutia, impulsora de este festival.