Juan Sáez sustituye a Isabel Urrutia al frente de Presidencia y asumirá también las competencias de emigración

Juan Sáez Bereciartu ha asumido la Consejería de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa del Gobierno de Cantabria en sustitución de Isabel Urrutia. El nuevo consejero tomó posesión la semana pasada, el 27 de octubre, en un acto celebrado en la sede del Ejecutivo autonómico y presidido por la presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga.

Además de las responsabilidades propias del departamento, Sáez se encargará de los asuntos relacionados con la Cantabria exterior y la emigración, un ámbito que incluye la atención a los cántabros residentes fuera de la comunidad y las relaciones con la diáspora.

Hasta su nombramiento, Sáez ocupaba la Dirección General de Justicia y Víctimas del Terrorismo. Su incorporación al Consejo de Gobierno busca dar continuidad a los proyectos en marcha y afrontar los retos pendientes del departamento durante el resto de la legislatura.

Buruaga ha destacado su experiencia y conocimiento de la Administración pública, y lo ha definido como un profesional "solvente y experimentado". La presidenta ha señalado que su incorporación debe contribuir a impulsar una Administración "más cercana, facilitadora y con menos burocracia", así como a favorecer la inversión, el talento, el crecimiento económico y el desarrollo social de Cantabria.

Entre las prioridades que le ha encomendado figuran también avanzar hacia una comunidad más segura, reforzar un sistema de justicia "garantista y de vanguardia" y mejorar la cohesión territorial mediante la colaboración con los ayuntamientos.

Durante el acto, Buruaga ha pedido al nuevo consejero que desempeñe su responsabilidad desde la cercanía, la humildad y la escucha a la ciudadanía, y ha expresado su confianza en que su incorporación permita dar un nuevo impulso a la acción del Gobierno autonómico.

Una Administración más ágil y menos burocrática

En su intervención, Juan Sáez ha agradecido la confianza de la presidenta y ha definido su nombramiento como un honor y una responsabilidad que asumirá con lealtad, dedicación y compromiso.

El nuevo titular de Presidencia ha situado entre los principales objetivos de su departamento poner al servicio de la ciudadanía una Administración «ágil, moderna y facilitadora». También ha señalado la importancia de consolidar un sistema de protección civil a la vanguardia de España, continuar mejorando el servicio público de justicia, reforzar el municipalismo y dignificar la memoria de las víctimas del terrorismo.

La presidenta regional ha reconocido asimismo el trabajo de Isabel Urrutia al frente de la Consejería y ha agradecido la labor desarrollada durante su etapa en el cargo.