En la imagen, el consejero de Presidencia y la directora general de Casas

El Gobierno de Cantabria prevé destinar cerca de 540.000 euros en 2027 a apoyar la actividad de las Casas de Cantabria de España y el exterior, así como a financiar inversiones y proyectos de mejora en sus instalaciones. La partida está contemplada en el proyecto de presupuestos autonómicos para el próximo ejercicio y tiene como objetivo respaldar la labor de estos centros en la conservación y difusión de la identidad, la cultura y las tradiciones cántabras.

Así lo ha anunciado el consejero de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Juan Sáez Bereciartu, durante una reunión por videoconferencia con los presidentes y representantes de las Casas de Cantabria. El encuentro permitió conocer las necesidades y propuestas de las distintas entidades, además de abordar la gestión de las ayudas concedidas en 2026 y las previsiones de financiación para el próximo año.

Durante la reunión, Sáez Bereciartu puso en valor el papel de estos centros como espacios de convivencia y representación de la comunidad autónoma fuera de sus fronteras. "Sois mucho más que sedes o centros de actividad social. Sois puntos de encuentro, espacios de convivencia y, sobre todo, embajadoras permanentes de nuestra tierra", afirmó.

El consejero también tuvo un recuerdo especial para los cántabros residentes en Hispanoamérica y sus descendientes, a quienes definió como «una parte inseparable de nuestra comunidad».

El proyecto presupuestario de 2027 recoge distintas partidas destinadas a garantizar el funcionamiento y la actividad de estas entidades. En concreto, contempla 239.800 euros en subvenciones nominativas, 110.000 euros para inversiones y reformas en las sedes y otros 120.000 euros para obras de mejora en el edificio de la Casa de Cantabria en Madrid.

A estas cantidades se suman 70.000 euros destinados a la Federación de Danzas de Cantabria, con el objetivo de financiar actividades en los distintos centros regionales.

El consejero explicó que, si los presupuestos salen adelante, el Ejecutivo autonómico pretende tramitar las ayudas durante el primer trimestre de 2027 para que puedan abonarse en abril. En caso de que las cuentas no reciban aprobación, el Gobierno recurrirá a un decreto de concesión directa, siguiendo el procedimiento utilizado en 2026.

Balance de las ayudas concedidas en 2026

Durante el encuentro también se repasó la financiación destinada este año a las Casas de Cantabria. Las subvenciones nominativas, por un importe total de 235.409 euros, fueron aprobadas mediante decreto el pasado 20 de marzo y abonadas durante el mes de abril.

A esta cantidad se añadieron 120.000 euros para las obras de mejora de la Casa de Cantabria en Madrid y otros 70.000 euros para la Federación de Danzas de Cantabria, destinados a financiar actividades culturales en los centros regionales.

Además, el Gobierno autonómico concedió 110.000 euros en ayudas en régimen de concurrencia competitiva para acometer reformas e inversiones en nueve Casas de Cantabria. Las entidades beneficiarias fueron las de Baracaldo, Ibiza, Sevilla, Logroño, Valencia, Burgos, Barcelona, Cádiz y Buenos Aires.

Estas aportaciones buscan contribuir al mantenimiento de las instalaciones y mejorar los espacios en los que las entidades desarrollan sus actividades sociales y culturales.

Nuevas iniciativas para reforzar la red de Casas de Cantabria

La reunión sirvió asimismo para avanzar en los compromisos abordados durante el encuentro presencial celebrado el pasado mes de septiembre en Meruelo. Entre las medidas planteadas figura mantener reuniones telemáticas periódicas entre los encuentros presenciales, con el propósito de establecer una comunicación más directa y continuada entre el Gobierno autonómico y los representantes de las entidades.

Entre las propuestas que se encuentran sobre la mesa destaca la creación de una comunidad digital de cántabros en el mundo, una iniciativa orientada a reforzar los vínculos entre quienes residen fuera de la comunidad y mantener su conexión con Cantabria.

También se está estudiando convocar un premio para reconocer a la Casa de Cantabria que desarrolle la iniciativa más original y representativa de la cultura, la historia y los atractivos de la región.

Otro de los principales objetivos del Ejecutivo es favorecer el relevo generacional y aumentar la participación de los jóvenes en la vida de estas entidades. Para ello, se analizarán distintas medidas que faciliten su incorporación a los órganos y actividades de las Casas.

Entre las iniciativas previstas figura proporcionar modelos de cláusulas estatutarias que favorezcan la participación juvenil, organizar actividades formativas y encuentros virtuales sobre liderazgo y gestión intergeneracional, así como promover programas de mentoría entre los socios.

El Gobierno también pretende reforzar la presencia digital de las entidades mediante contenidos que proyecten una imagen más moderna y dinámica, capaz de acercar su actividad a las nuevas generaciones.