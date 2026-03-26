Carlos Cuerpo lleva a la vicepresidencia del gobierno la historia de la emigración extremeña en Suiza

Carlos Cuerpo, hasta ahora ministro de Economía, Comercio y Empresa, ha sido nombrado nuevo vicepresidente primero del gobierno de España. Hijo de dos extremeños que emigraron a Suiza, el presidente, Pedro Sánchez, lo ha definido como "uno de los economistas y servidores públicos más brillantes" del país.

Este extremeño de perfil discreto ha reivindicado desde su toma de posesión como ministro, hace poco más de dos años, su vocación de dejar un mundo mejor para las siguientes generaciones, como le ocurrió a él. Porque este alto funcionario del Estado es nieto de un hombre que se forjó trabajando desde la niñez y que luchó para conseguir que sus hijos pudieran estudiar, e hijo de dos profesores que dejaron su tierra cuando el ahora vicepresidente tenía solo nueve años para así poder proporcionarle las mejores oportunidades.

Con su nombramiento, este economista que pasó por la Comisión Europea, la Airef y la Secretaría General del Tesoro antes de ser ministro gana peso político, y el gobierno de España incorpora a su primera línea una historia marcada por esa emigración que durante décadas llevó a miles de familias españolas a buscar lejos de casa un futuro mejor.

Su reto ahora será traducir el nuevo rango en influencia real en un momento de tantas dificultades, sin perder la referencia del esfuerzo de quienes, hace no tantos años, tuvieron que buscar fuera lo que su país no les proporcionaba.

Currículum

Licenciado en Economía (2003) por la Universidad de Extremadura, Máster en Economía por la London School of Economics (2004) y Doctor en Economía por la Universidad Autónoma de Madrid (2017), pertenece desde el año 2008 al Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado.

En su experiencia profesional, Carlos Cuerpo ocupó, desde agosto de 2021 hasta diciembre de 2023, el cargo de secretario general del Tesoro y Financiación Internacional. Anteriormente había sido director general de Análisis Macroeconómico en el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital director de la división de Análisis Económico en la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal y subdirector general de Endeudamiento Público en la AIReF.