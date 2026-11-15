Casa de América acoge un congreso sobre los 500 años de las expediciones que abrieron el camino a la conquista del Perú

Casa de América acogerá el próximo miércoles 18 de noviembre el congreso ‘500 años de la conquista del Perú: miradas y debates entre la historia y la cultura’, una jornada que reunirá a expertos de distintas disciplinas para analizar uno de los acontecimientos fundamentales de la historia de América y sus repercusiones políticas, económicas y culturales.

La iniciativa está organizada en colaboración con el Instituto de Estudios Americanos CEU-CEFAS, la Universidad Villanueva y la Universidad de Navarra, y pretende ofrecer una visión amplia de este proceso histórico, abordando tanto sus principales protagonistas como las interpretaciones que ha suscitado a lo largo de los siglos y los debates que continúa generando en la actualidad.

El congreso toma como referencia las dos expediciones sucesivas de Francisco Pizarro y Diego de Almagro, emprendidas en 1525 y 1526, que permitieron abrir desde Panamá la ruta hacia el Tahuantinsuyo, el poderoso imperio inca. Un territorio que contaba con un destacado desarrollo político, una extraordinaria red de infraestructuras y una intensa actividad económica y cultural. Los acontecimientos posteriores condujeron a la conquista y a la creación del virreinato del Perú, una estructura política y administrativa que consolidó el dominio español en buena parte de América del Sur durante tres siglos.

La programación comenzará a las 9.30 horas con la inauguración institucional, en la que participarán León de la Torre, director general de Casa de América, y María José Valero, vicerrectora de Investigación y Transferencia de la Universidad Villanueva.

A continuación, Hernando de Orellana-Pizarro, presidente de la Fundación Obra Pía de los Pizarro, pronunciará la conferencia inaugural, titulada ‘La obra Pía de los Pizarro: su legado histórico y su proyección en el espacio cultural hispánico’. La presentación correrá a cargo de Javier de Navascués, profesor de la Universidad de Navarra.

La primera parte del encuentro estará dedicada a la Historia. El panel, previsto para las 10.30 horas, contará con las intervenciones del historiador Esteban Mira Caballos, que abordará las distintas visiones de la conquista a través de sus crónicas; Manuel Burón, investigador del CSIC, que analizará la culpa, el perdón y la restitución desde la perspectiva del conquistador, y Pilar Latasa, historiadora y profesora de la Universidad de Navarra, que tratará la importancia de la plata peruana en la construcción del imperio y la transición hacia el virreinato. La mesa estará moderada por Aitana Heras, de proyección internacional del Instituto de Estudios Americanos CEU-CEFAS.

Tras una pausa, a las 12.00 horas llegará el turno del panel dedicado a la Cultura. Judith Farré, investigadora del CSIC, hablará sobre las exequias de Mariana de Austria celebradas en Lima en 1696 y su expresión barroca. Por su parte, Mauricio Novoa, decano de Artes Contemporáneas, Ciencias Humanas y Educación de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, analizará el mestizaje de dos mundos a través del arte virreinal. Cerrará este bloque Consuelo Martínez-Sicluna y Sepúlveda, directora del Instituto de Estudios Americanos CEU-CEFAS, con una intervención sobre la proyección de las universidades españolas en la configuración del mundo hispanoamericano. Javier de Navascués será el encargado de moderar el panel.

La Literatura centrará la última mesa, prevista para las 13.00 horas. En ella, Javier de Navascués abordará la memoria de Francisco Pizarro en la literatura hispánica del Siglo de Oro. Eva Valero Juan, catedrática de Literatura Hispanoamericana de la Universidad de Alicante, analizará la recreación de la conquista en la novela Francisca, princesa del Perú, de Alonso Cueto. Por último, Agustín Prado Alvarado, profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Perú, ofrecerá una aproximación a la conquista desde la perspectiva de los quipus andinos a través de la obra El espía del inca. La mesa estará moderada por Eduardo Puig de la Bellacasa, secretario general del Instituto de Estudios Americanos CEU-CEFAS.

La jornada concluirá a las 14.00 horas con la intervención de Consuelo Martínez-Sicluna y Sepúlveda.

Con esta propuesta, los organizadores buscan acercar al público una reflexión interdisciplinar sobre la conquista del Perú, sus protagonistas y su legado, incorporando diferentes perspectivas históricas y culturales para comprender un proceso que transformó profundamente las sociedades de ambos lados del Atlántico.