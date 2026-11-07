Adolfo Domínguez se dispara un 81% en América Latina

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La firma de moda Adolfo Domínguez incrementó sus ventas un 81% en América Latina entre los ejercicios 2021 y 2025, afianzando a la región como su mercado internacional más relevante tras Europa. En este periodo, la red comercial en el continente experimentó un alza del 23%, sumando un ritmo constante de seis nuevas aperturas por año hasta alcanzar los 167 puntos de venta en trece países.
México encabeza esta implantación con 142 establecimientos, un crecimiento del 73,4% en el último lustro y el único centro logístico de la compañía situado fuera de España. Por su parte, Colombia despuntó en términos porcentuales al duplicar su facturación con un avance del 107,4%, mientras que Ecuador progresó un 31,1% en dos años. Durante el presente ejercicio 2026, la marca añadió cuatro nuevas tiendas en México, Ecuador, Perú y Paraguay.
Esta evolución coincide con la gira del 50 aniversario de la compañía por Argentina, Colombia, Ecuador y México. En el marco de estas celebraciones, la presidenta ejecutiva, Adriana Domínguez, presentó el largometraje documental sobre su padre, “El eco de otras voces”, en el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) y en el Museo Franz Mayer de Ciudad de México. Con motivo de su escala en Argentina, donde Adolfo Domínguez tiene presencia desde 1999, la firma presentó Zenit, su colección primavera-verano 2026-2027, con un desfile en la Casa Ocampo de Buenos Aires.
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