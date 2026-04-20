La Casa de Galicia en Montevideo celebra su cuarto aniversario como referente de la colectividad gallega

La Casa de Galicia en Montevideo ha conmemorado su cuarto aniversario como uno de los principales espacios de encuentro de la colectividad gallega en Uruguay. La celebración reunió a representantes institucionales y miembros de la comunidad, en un acto que puso en valor el papel de la entidad en la preservación y difusión de la cultura gallega en el exterior.

Durante el aniversario se destacó la importancia de este tipo de instituciones como puntos de conexión entre Galicia y su diáspora, así como su contribución a mantener vivas la lengua, las tradiciones y la identidad cultural entre las nuevas generaciones. La Casa de Galicia se ha convertido, en estos años, en un lugar de referencia para la actividad social y cultural de los gallegos en Uruguay.

Fiesta de la aniversario en la Casa de Galicia | Galicia Aberta

El aniversario sirvió también para subrayar el compromiso de la colectividad gallega con sus raíces y su capacidad para proyectar la cultura propia más allá de las fronteras, fortaleciendo una red activa y dinámica en el exterior. En este sentido, se puso de relieve la importancia de seguir impulsando iniciativas que favorezcan el vínculo entre Galicia y sus comunidades emigrantes.

Al cuarto aniversario se sumó la delegada de la Xunta en Uruguay, Elvira Domínguez, quien destacó la labor de la Casa de Galicia como espacio de referencia para la colectividad y reafirmó el apoyo del Gobierno gallego a las entidades en el exterior, reconociendo su papel como embajadoras de la cultura gallega y garantes del legado de la emigración.