"Sempre en Galicia", 76 años dando voz a la diáspora gallega en Uruguay

El programa de radio "Sempre en Galicia" impulsado por la asociación homónina, ha sido distinguido en los Premios da Cultura Galega 2025 por su trayectoria excepcional como instrumento de difusión de la lengua, la cultura y la memoria de Galicia entre la diáspora.

Emisión del programa Sempre en Galicia | Sempre en Galicia

Con 76 años en antena, se trata de la emisión radiofónica en gallego más longeva del mundo, lo que le ha convertido en un auténtico referente cultural para la colectividad gallega en Uruguay. A lo largo de más de siete décadas, el programa ha mantenido viva la conexión entre generaciones de emigrantes y sus descendientes, situándose como un espacio de identidad compartida que ha resistido el paso del tiempo y los cambios tecnológicos.

Su influencia trasciende además las fronteras de Uruguay, ya que también se escucha en distintos puntos del Río de la Plata.Esta proyección internacional ha contribuido a su permanencia como uno de los proyectos más sólidos y reconocibles de la diáspora gallega.

Entrega de Premios da Cultura Galega | Xunta de Galicia

El presidente de Galicia, Alfonso Rueda, se refirió durante la entregia de premios al buen momento que atraviesa la cultura gallega, con hitos recientes como la candidatura al Oscar de la película Sirat, el Latin Grammy de la pianista Isabel Dobarro o los premios nacionales en poesía, circo y danza. En este contexto, defendió el compromiso de la Xunta con el sector, al que destinará más de 110 millones de euros en 2026.

Junto a Sempre en Galicia, también fueron reconocidas otras entidades y figuras como Editorial Galaxia, la productora Baños Films, Bodegas Martín Códax, el músico Antón Corral o la Bienal de Arte de Pontevedra, en una edición que volvió a poner en valor la diversidad y riqueza del tejido cultural gallego dentro y fuera de sus fronteras.

El acto sirvió así para reivindicar el papel de la cultura como elemento identitario y como herramienta de proyección internacional, con especial atención a la labor que desarrollan las comunidades gallegas en el exterior.