La Casa de Palencia en Argentina celebra su tradicional Fiesta de San Antolín

La directiva de la Casa de Palencia durante el almuerzo

La Casa de Palencia en Argentina celebró el sábado 12 de septiembre su tradicional Fiesta de San Antolín, patrón de la ciudad de Palencia, en un encuentro que contó con una numerosa participación de socios, familiares y amigos de la institución.

Como es tradición, la jornada tuvo como uno de sus protagonistas el chocolate con churros, que los asistentes pudieron compartir en un ambiente de confraternidad y celebración de las raíces palentinas.

La música también ocupó un lugar destacado durante el encuentro. La socia Ana Trinidad Morate, acompañada por su amiga María Teresa Gil y, en esta ocasión, por Josefa Silva Castro, interpretó distintas canciones que forman parte del patrimonio cultural y musical de la comunidad.

Distintas generaciones se dieron cita | Casa de Palencia en Argentina

Un encuentro entre socios y representantes de la colectividad

La Casa de Palencia quiso realizar una mención especial a su socia Nilda Vergara de Pérez, que acudió al encuentro junto a su familia desde la provincia del Chaco. Vergara tuvo además el gesto de obsequiar a los asistentes con unos recuerdos diseñados y elaborados artesanalmente por ella misma.

La celebración contó asimismo con la presencia de representantes de distintas instituciones vinculadas a la colectividad castellana y leonesa en Argentina. Entre ellos estuvieron Claudia Herrero Valtuille, secretaria de la Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de Argentina y presidenta de Castilla y León de Bolívar; Mario Álvarez, responsable de la Oficina de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social del Gobierno de España en Bahía Blanca; y Liliana Fuentes Astorga, del Centro Región Leonesa de Buenos Aires.

Celebracion de San Antolín en la Casa de Palencia en Argentina | Casa de Palencia en Argentina

Desde la Casa de Palencia agradecieron también la asistencia de todos los miembros de su Comisión Directiva, socios y amigos de la institución, cuya participación permitió celebrar una nueva edición de esta tradicional fiesta dedicada a San Antolín.

La jornada volvió a servir así como punto de encuentro para mantener vivas las tradiciones palentinas y reforzar los vínculos entre quienes integran la comunidad castellana y leonesa en Argentina.