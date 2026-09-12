La ley de nietos arrastra esperas de casi dos años y medio en Argentina

El atasco provocado por la llamada ley de nietos continúa lastrando la actividad de los consulados españoles en Argentina, donde las esperas alcanzan los dos años y medio.

De hecho, el consulado de la ciudad brasileña de Bahía Blanca acaba de informar de que en agosto terminó de tramitar las solicitudes de nacionalidad presentadas en marzo de 2024 y que actualmente está tratando de dar salida a los últimos casos correspondientes a abril de ese año.

De este modo, quedan por delante años de trabajo, pues aunque el plazo para acceder a la nacionalidad española a través de la Ley de memoria democrática terminó el 22 de octubre de 2025, las solicitudes registradas hasta esa fecha tienen que seguir su curso.

La ley en cifras

Según datos facilitados por el gobierno de España, Argentina concentra el mayor volumen de peticiones: a finales de julio de 2025 ya sumaba 366.579 solicitudes formalmente presentadas, alrededor del 40% del total mundial, y 174.277 descendientes de españoles habían obtenido la nacionalidad.

En el resto de la red consular, aproximadamente 2,4 millones de personas pidieron cita para analizar su caso, de los que 1,2 millones llegaron a formalizar su solicitud y cerca de 545.000 expedientes fueron aprobados.

Si bien el ministerio de Exteriores español no ofrece datos desglosados sobre los expedientes en curso, el Centro de Descendientes de Españoles Unidos sitúa la demarcación consular de Buenos Aires como "el ejemplo más agudo del embudo operativo", con solo 35.000 resoluciones favorables del volumen acumulado de 650.000 solicitudes.