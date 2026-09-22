Tres eran tres

Tres sucesos –o más, pero no por el momento- se han aliado en estas horas para diseñar lo que va a ser el otoño que asoma por la puerta. El juez Juan Carlos Peinado ha resuelto enviar a Begoña Gómez a juicio con jurado por malversación y tráfico de influencias, el juez que instruye el caso de Zapatero también ha dictado resolución para considerar como investigadas a las hijas del ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, y, por último, la juez Beatriz Biedma se ha personado como acusación particular en la causa que el juez Pedraz instruye contra Leire Díaz, acusada de actuar como lugarteniente de Santos Cerdán en la organización y coordinación de una campaña preparada para desprestigiarla y obligarla a inhibirse o fallar a favor, en la causa seguida contra el hermano del presidente, conocido como David Azagra al que se condenó finalmente. Este personamiento se basa en las anotaciones de una agenda de la propia Leire en las que se pone de manifiesto la sospecha de que la requerida estuviera en tratos con un clan de traficantes de la droga afincados en Badajoz, para llevar a cabo acciones más expeditivas contra ella, lo que a la juez Biedma le ha supuesto un periodo de infinita zozobra que, por supuesto, sigue vigente todavía con dos hijas menores de edad acudiendo al colegio sin más escolta y protección que su propia y alarmada madre.

El otoño viene movido como no puede ser de otro modo. El verano pasa pero las cuentas pendientes con la ley se quedan

“La Celsa”, que aparece en las anotaciones de la llamada fontanera -que se denomina a ella misma como periodista para vergüenza y oprobio de los que estamos en el oficio- parece ser la todopoderosa jefa del conocido y temido clan de “Los Rochos”, con los que podría suponerse que la fontanera mantiene contactos. En esas mismas páginas, aparece también una anotación dedicada a un sujeto al que se conoce como “Gitano” quien, para los iniciados en la vida cotidiana de la capital extremeña, es uno de los más temidos delincuentes de la localidad como también conoce y maneja en sus investigaciones, la UCO.

El otoño viene movido como no puede ser de otro modo. El verano pasa pero las cuentas pendientes con la ley se quedan.