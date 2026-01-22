La Casa de Soria en Valencia celebrará el próximo 12 de febrero el XIII Jueves Lardero

Valencia acogerá el próximo 12 de febrero de 2026 la celebración del XIII Jueves Lardero, una de las citas más emblemáticas de la tradición soriana, organizada por la ECL Casa de Soria en Valencia, recientemente galardonada con el Premio Castilla y León en el Exterior 2025 por su labor en la difusión de la cultura y las tradiciones de la Comunidad fuera de su territorio.

El encuentro tendrá lugar en la Calle Marquesa de Paterna del Campo, número 20 (Ciudad Fallera), y reunirá a socios, amigos y amantes de la gastronomía y las costumbres populares de Castilla y León en una jornada de convivencia marcada por la tradición, la cultura y la hermandad.

El Jueves Lardero, conocido popularmente por el refrán “Pan, chorizo y huevo”, marca el inicio del Carnaval y simboliza la despedida de la carne antes de la Cuaresma. Su origen se remonta a la Edad Media, cuando las comunidades se reunían para compartir abundantes comidas a base de productos del cerdo antes del periodo de ayuno y abstinencia. Esta tradición fue recogida ya en el siglo XIV por el Arcipreste de Hita en su "Libro del Buen Amor", reflejo del arraigo histórico de esta celebración.

La Casa de Soria en Valencia celebró en 2025 su tradicional Jueves Lardero con la participación de más de 225 personas, entre ellos la Fallera Mayor de Valencia, Berta Peiró García. | Diputación de Soria

En Soria, el Jueves Lardero sigue siendo una fiesta intergeneracional que se vive tanto al aire libre como en reuniones familiares, con el torrezno de Soria como uno de sus grandes protagonistas.

La programación del acto en Valencia comenzará a las 20:30 horas con la apertura de puertas y una degustación de torrezno de Soria, seguida a las 21:00 horas por la tradicional cena de hermandad. El menú incluirá productos emblemáticos de la provincia como chorizo, lomo y costillas, huevos de Aldealafuente, patatas de Añavieja, hogazas de Almajano, costrada de Soria y vinos de la Ribera del Duero, entre otros.

Además, esta edición tendrá un significado especial al servir como punto de partida de las jornadas “Tierras de Almazán” en Valencia, una iniciativa que a lo largo de 2026 difundirá y pondrá en valor esta histórica comarca soriana, que fue capital del reinado de los Reyes Católicos en dos ocasiones.

Con esta celebración, la Casa de Soria en Valencia reafirma su papel como referente del asociacionismo castellano y leonés en el exterior, fortaleciendo los vínculos culturales y emocionales con la tierra de origen y acercando sus tradiciones a la sociedad valenciana.