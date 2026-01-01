Los cascos azules españoles reparten juguetes en el sur del Líbano por Navidad

Militares españoles desplegados en el sur del Líbano, en el marco de la Operación Libre Hidalgo XLIV de la misión de Naciones Unidas UNIFIL, han hecho entrega de una donación de juguetes a niños y niñas de la localidad de Marjayoun, en una actividad celebrada coincidiendo con un mercadillo navideño organizado por las autoridades y la población local.

Los regalos, llegados desde España, fueron donados íntegramente por la empresa CEFA TOYS, S.A., con sede en La Muela (Zaragoza). Durante el acto, el contingente español trasladó su agradecimiento a la compañía por su compromiso y sensibilidad hacia la infancia, especialmente en un contexto marcado por la inestabilidad y la incertidumbre. El cargamento incluía juguetes sin componentes electrónicos, como muñecos de peluche, muñecos de goma, puzles y otros juegos de carácter lúdico y educativo.

Los menores, acompañados por sus familias, pudieron elegir los juguetes y compartir momentos de convivencia y diversión, reforzando el carácter comunitario de la iniciativa.El apoyo a la infancia constituye uno de los pilares del trabajo que desarrollan las Fuerzas Armadas españolas en el cumplimiento de su misión en Líbano y una muestra más del compromiso de España con el bienestar de la población del sur del país.

España participa en la misión UNIFIL desde septiembre de 2006. El grueso del contingente se encuentra desplegado en la base “Miguel de Cervantes”, próxima a Marjayoun, donde se ubica el Cuartel General del Sector Este de UNIFIL, liderado por España y bajo el mando del general Antonio Bernal Martín. Además, militares españoles prestan servicio en el Cuartel General de la misión en Naqoura.

En la actualidad, alrededor de 650 militares españoles forman parte de UNIFIL, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en un escenario de seguridad todavía muy inestable pese al acuerdo de paz firmado entre Israel y Líbano. A lo largo de estos años, la presencia española se ha consolidado como una aportación clave a la paz, la seguridad y la cooperación con la población local, más allá de las labores estrictamente militares.