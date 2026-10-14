Castilla y León abre el plazo para presentar candidaturas a los premios que reconocen a la emigración

La Junta de Castilla y León ha convocado la tercera edición del Premio Castilla y León en el Exterior correspondiente a 2026, unos galardones destinados a reconocer la labor de las comunidades castellanas y leonesas en la emigración y de las personas y entidades que contribuyen a apoyar a la ciudadanía de la Comunidad fuera de su territorio, favorecer su integración y proyectar la imagen de Castilla y León en el mundo.

La convocatoria, publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) el 9 de octubre, establece que el plazo para presentar candidaturas comienza el 13 de octubre y finaliza el próximo 3 de noviembre. Las propuestas deberán dirigirse al titular de la Consejería de la Presidencia y presentarse por vía electrónica, acompañadas de una memoria justificativa que detalle la trayectoria, los méritos y las actividades, iniciativas o proyectos de la persona o entidad candidata.

Cuatro categorías para reconocer a personas y centros

El premio contempla cuatro modalidades: "Centro castellano y leonés en España", "Centro castellano y leonés en el extranjero", "Persona en España" y "Persona en el extranjero". De esta forma, la convocatoria busca reconocer tanto el trabajo de las asociaciones y comunidades vinculadas a Castilla y León como la labor individual de quienes contribuyen a mantener los vínculos con la Comunidad y a respaldar a sus ciudadanos residentes fuera de ella.

Las categorías destinadas a centros están dotadas con 6.000 euros cada una, mientras que las correspondientes a personas cuentan con una cuantía de 3.000 euros. Además, cada premiado recibirá un símbolo distintivo y acreditativo del reconocimiento. Solo podrá concederse un galardón por categoría y la entrega tendrá lugar en un acto institucional de carácter público.

Quién puede proponer candidaturas

Podrán presentar propuestas las comunidades castellanas y leonesas en el exterior, sus federaciones y confederaciones, las asociaciones de emigrantes retornados a Castilla y León y las asociaciones de empresarios castellanos y leoneses en el extranjero.

También podrán hacerlo las entidades y los centros de referencia dedicados al estudio y la investigación sobre la emigración castellana y leonesa y española, así como las instituciones públicas y privadas cuya actividad esté relacionada con la emigración de la Comunidad o con su ciudadanía en el exterior. Asimismo, los miembros del jurado podrán proponer candidatos durante sus deliberaciones.

Las candidaturas no podrán incluir a más de una persona o comunidad castellana y leonesa. Tampoco se admitirán propuestas presentadas por quienes soliciten el premio para sí mismos o para las entidades o grupos a los que representen.

Apoyo a la emigración, integración y retorno

La finalidad de estos premios es reconocer las actuaciones destacadas en la atención y el apoyo a la emigración castellana y leonesa, así como las iniciativas que contribuyan a difundir la imagen de la Comunidad en el exterior.

Entre los méritos que valorará el jurado figuran el compromiso con la ciudadanía emigrante, las acciones que faciliten su establecimiento y su integración social, cultural, educativa y laboral en los lugares de destino, y las iniciativas dirigidas a mejorar su bienestar, sus condiciones de vida y de trabajo y el ejercicio de sus derechos.

También se tendrán en cuenta las contribuciones que favorezcan el retorno a Castilla y León y los trabajos que ayuden a conocer mejor la historia y la realidad de la emigración castellana y leonesa.

La memoria que acompañe a cada candidatura deberá exponer de forma justificada la trayectoria y los méritos alegados, así como las actividades o proyectos que fundamentan la propuesta.

Presentación electrónica y resolución

Las solicitudes deberán tramitarse a través del registro electrónico de la Administración de Castilla y León. Para completar el procedimiento será necesario cumplimentar el formulario correspondiente, adjuntar la documentación requerida, firmar la solicitud y registrar electrónicamente toda la documentación. Una vez finalizado el proceso, se podrá descargar el justificante de presentación.

La convocatoria incluye modelos específicos de memoria para las candidaturas de personas y de centros castellanos y leoneses. Los formularios y el acceso a la tramitación están disponibles en el portal oficial de la Junta de Castilla y León.

El jurado examinará las propuestas y elevará su decisión a través de la Dirección de Relaciones Institucionales y Acción Exterior al titular de la Consejería de la Presidencia, encargado de resolver la convocatoria. El plazo máximo para hacerlo será de tres meses desde la finalización del periodo de presentación de candidaturas. La resolución se publicará en el BOCyL.

Con esta tercera edición, la Junta mantiene una iniciativa destinada a visibilizar el papel de las comunidades castellanas y leonesas dentro y fuera de España, así como el trabajo de las personas y organizaciones que sostienen los vínculos con la Comunidad, acompañan a la ciudadanía emigrante y contribuyen a preservar su historia y su identidad.