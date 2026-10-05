Javier de Arroes, La Benéfica de Piloña, Fernández-Vega, el Foro Jovellanos y Raitana galardonados con los Premios Corripio Alonso

Javier Díaz Fernández, “Javier de Arroes”; La Benéfica de Piloña; el profesor Luis Fernández-Vega Sanz; la Fundación Foro Jovellanos del Principado de Asturias y la Asociación Raitana son los primeros galardonados con los Premios Corripio Alonso, cuya primera edición se celebró este viernes en el Teatro Riera de Villaviciosa.

La Fundación Corripio Alonso ha distinguido así cinco trayectorias y proyectos en cuatro categorías, en una gala que reunió a los premiados, integrantes de los jurados, autoridades, representantes institucionales y miembros de distintos ámbitos de la sociedad civil asturiana.

Javier de Arroes y La Benéfica de Piloña compartieron ex aequo el reconocimiento en Letras, Artes y Conservación del Patrimonio Histórico. El premio de Emprendimiento, Investigación Científica y Técnica correspondió a Luis Fernández-Vega Sanz, mientras que la Fundación Foro Jovellanos del Principado de Asturias fue reconocida en Ciencias Sociales, Comunicación y Humanidades. La Asociación Pro Personas con Discapacidad Raitana recibió el galardón de Bienestar Social y los Deportes.

La ceremonia comenzó con la actuación de la soprano Susana Gudín y Cara Voce y continuó con la bienvenida institucional. La familia Corripio Alonso estuvo representada por Ana Corripio Alonso, vicepresidenta de la Fundación, y Manuel y Lucía Corripio Alonso, vocales, junto al secretario, Andrés Álvarez, y el alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega. José Luis “Pepín” Corripio, que no pudo asistir presencialmente, intervino mediante un mensaje audiovisual.

Tras las intervenciones de Alejandro Vega y Ana Corripio Alonso se inició la entrega de los reconocimientos. Cada uno de los premios estuvo precedido por una pieza audiovisual dedicada a la trayectoria y al trabajo de los galardonados.

Cultura asturiana, investigación y compromiso social

En la categoría de Letras, Artes y Conservación del Patrimonio Histórico, Javier de Arroes reivindicó el valor de las generaciones que le precedieron y la necesidad de construir una identidad propia. Durante su intervención recordó a algunas de las grandes voces que ha conocido a lo largo de su vida y resumió su planteamiento con una frase: “lo bueno es tener algo tuyo”.

La Benéfica de Piloña, representada por su presidente, Rodrigo Cuevas, presentó la evolución de un proyecto que combina programación cultural, educación y participación comunitaria, además de explorar nuevas fórmulas para asegurar su continuidad.

El profesor Luis Fernández-Vega Sanz, premiado por su trayectoria en emprendimiento e investigación, puso en valor la combinación de práctica médica, investigación y docencia. También destacó el crecimiento de un proyecto desarrollado desde Asturias con proyección exterior y señaló la excelencia, la Universidad, la docencia y la investigación como pilares para continuar avanzando.

Por su parte, la Fundación Foro Jovellanos del Principado de Asturias centró su mensaje en la actualidad del pensamiento de Gaspar Melchor de Jovellanos y en la labor desarrollada para estudiarlo, contextualizarlo y acercarlo a la sociedad.

El quinto reconocimiento fue para la Asociación Raitana, que acumula más de tres décadas de trabajo desde Villaviciosa en favor de las personas con discapacidad y sus familias. La entidad aprovechó el acto para reivindicar que “la discapacidad no es incapacidad” y que “la inclusión es un derecho”.

Una primera edición con vocación de continuidad

La gala sirvió también para anunciar la continuidad de los premios. El secretario de la Fundación Corripio Alonso, Andrés Álvarez, avanzó la convocatoria de una nueva edición, consolidando una iniciativa que pretende reconocer cada año trayectorias, proyectos y entidades vinculados al progreso de Asturias.

El acto concluyó con la interpretación del Himno de Asturias por parte de la Real Banda de Gaitas Ciudad de Oviedo.

Con sus cinco primeros galardonados, los Premios Corripio Alonso ponen en marcha una iniciativa destinada a destacar el trabajo desarrollado en Asturias en ámbitos como la cultura, el conocimiento, la investigación, el emprendimiento y la acción social.