Castilla y León convoca las ayudas del programa Pasaporte de Vuelta

La Junta de Castilla y León ha convocado una nueva edición de las ayudas del programa Pasaporte de Vuelta, una línea de apoyo destinada a promover el regreso de castellanos y leoneses que residen en otras comunidades autónomas o en el extranjero.

La convocatoria, publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL), cuenta con una dotación inicial de 520.000 euros, la misma cantidad consignada en 2025, aunque se prevé la posibilidad de ampliarla en función de la demanda, como ya ocurrió el pasado año.

Las ayudas individuales oscilarán entre los 2.500 y los 6.600 euros, en función de la edad de la persona solicitante, las cargas familiares y el lugar de residencia elegido tras el retorno. Tendrán prioridad los menores de 35 años, las familias con hijos o personas dependientes a cargo y quienes fijen su residencia en municipios del medio rural.

Para las personas de 35 años o más, la cuantía base será de 2.500 euros, a los que se sumarán 500 euros por persona a cargo, hasta un máximo de 4.500 euros. En el caso de menores de 35 años, la ayuda partirá de 3.500 euros y podrá alcanzar los 5.500 euros con los complementos previstos. Además, se incrementará un 20% si el retorno se produce a municipios de menos de 10.000 habitantes o de menos de 3.000 situados a menos de 30 kilómetros de una capital de provincia.

Podrán optar a estas ayudas quienes regresen a Castilla y León antes del 1 de junio de 2026 o quienes hayan retornado en los dos últimos años y ya estén empadronados en la comunidad. Entre los requisitos figura haber residido fuera de Castilla y León al menos dos años dentro de los últimos cinco, o haber trabajado fuera durante un periodo determinado según la edad.

El plazo de solicitud permanecerá abierto hasta el 19 de mayo y podrá tramitarse de forma presencial o telemática.

En la convocatoria de 2025 se concedieron 290 ayudas por un importe cercano al millón de euros. El 61% de las personas beneficiarias fueron mujeres y más de la mitad tenían menos de 35 años.

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, destacó que el programa busca favorecer el regreso de quienes tuvieron que marcharse y reforzar la lucha contra la despoblación, especialmente en el medio rural.