Luis Miguel González Gago continúa al frente de Presidencia: “Trabajaré con dedicación y lealtad para construir una Castilla y León más fuerte”

Luis Miguel González Gago continuará como consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León tras la toma de posesión del Gobierno que preside Alfonso Fernández Mañueco. Gago mantiene así una cartera desde la que seguirá coordinando, entre otras áreas, las políticas de Acción Exterior y la atención a la ciudadanía castellana y leonesa en el exterior

Tras la toma de posesión del Ejecutivo autonómico, González Gago agradeció la confianza del presidente de la Junta y ratificó su compromiso en esta nueva etapa. “Agradezco al presidente Alfonso Fernández Mañueco la confianza que ha depositado en mí al nombrarme consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León”, señaló.

“Es un honor asumir esta responsabilidad. Trabajaré con dedicación y lealtad para construir una Castilla y León más fuerte y con más oportunidades para todos”, añadió.

Gago, mantedrá desde la Consejería de la Presidencia las competencias sobre la Dirección General de Acción Exterior, el departamento encargado de desarrollar las políticas de emigración y ciudadanía en el exterior.

Entre sus principales líneas de trabajo figura el desarrollo del IV Plan Estratégico de la Ciudadanía Castellana y Leonesa en el Exterior, orientado a apoyar a colectividad y a las personas retornadas, a las comunidades castellanas y leonesas en el exterior, el apoyo a los centros y casas regionales

También continuará al frente la gestión de programas como Añoranza, Encuentro y Orígenes, Pasaporte de Vuelta, iniciativas destinadas a facilitar el reencuentro de emigrantes y descendientes con Castilla y León.