Castilla y León incrementa un 60% las ayudas para facilitar el retorno

Castilla y León impulsará en 2027 las políticas destinadas a facilitar el retorno de los castellanos y leoneses residentes en el exterior, con un incremento de los recursos económicos para favorecer su regreso, apoyar sus proyectos profesionales y ofrecerles orientación durante el proceso. Así lo ha anunciado el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, durante su comparecencia en las Cortes autonómicas para presentar las cuentas de su departamento.

La Consejería contará con un presupuesto de más de 197 millones de euros, casi un 8,5% más que en el último presupuesto aprobado. De esa cantidad, 193,2 millones procederán de recursos propios de la Comunidad, lo que representa más del 98% de los fondos disponibles para el departamento.

Uno de los principales incrementos se destinará al programa Pasaporte de Vuelta, que dispondrá de una dotación inicial de 820.000 euros, casi un 60% más que en los últimos ejercicios. Esta iniciativa busca facilitar el regreso de quienes residen fuera de Castilla y León y desean volver a establecerse en la Comunidad. La partida podrá ampliarse hasta un 100% adicional si la demanda lo requiere y existe disponibilidad presupuestaria, con el objetivo de atender todas las solicitudes que cumplan los requisitos.

A esta iniciativa se suma el programa Volver a Castilla y León, que contará con 500.000 euros, un 25% más que el ejercicio anterior. Estos fondos están destinados a favorecer el emprendimiento y la contratación laboral de quienes decidan regresar, de manera que puedan encontrar oportunidades para desarrollar su proyecto de vida y profesional en la Comunidad.

El gobierno de Castilla y León durante su comparecencia | Junta de Castilla y León

La Junta también prevé facilitar el acceso a la formación superior mediante la convocatoria de ocho becas en universidades públicas de Castilla y León. Estas ayudas tendrán una dotación conjunta de 80.000 euros y estarán dirigidas a personas que residan fuera de la Comunidad y quieran cursar estudios de posgrado en ella. Además, se destinarán 135.000 euros a programas de retorno temporal para castellanos y leoneses que viven en el extranjero, con el fin de mantener el vínculo con su tierra de origen.

Otra de las novedades será la puesta en marcha del servicio 012 Retorno, que ofrecerá información y orientación a las personas que estén valorando regresar. El servicio les ayudará a conocer los recursos disponibles y los trámites que deben realizar, con una atención dirigida a facilitar el proceso y resolver las dudas que puedan surgir antes de tomar la decisión de volver.

En conjunto, la atención a la ciudadanía castellana y leonesa residente en el exterior contará con casi 2,3 millones de euros, un 11,2% más que en 2024. Esta partida se enmarca en una estrategia que busca favorecer el regreso de población, recuperar talento y contribuir a la revitalización demográfica y económica del territorio.

El consejero de la Presidencia ha defendido que el retorno supone una oportunidad para Castilla y León, más allá del movimiento de población que implica. Según González Gago, la vuelta de quienes residen fuera permite recuperar experiencia, conocimientos y capital humano, al tiempo que puede contribuir a afrontar algunos de los principales retos de la Comunidad, como la evolución demográfica, la cohesión territorial y el relevo generacional.