La Junta de Castilla y León ha llevado hasta Suiza su apuesta por la promoción del español con una jornada didáctica celebrada el 7 de noviembre en Berna. La iniciativa, organizada por primera vez en colaboración con la Consejería de Educación de la Embajada de España y la Asociación Suiza de Profesores de Español, ha reunido a 60 docentes de español como lengua extranjera.

El encuentro ha tenido como eje principal el uso de la inteligencia artificial aplicada a la enseñanza del español y ha permitido compartir nuevas herramientas, recursos y técnicas para mejorar el aprendizaje del idioma.

La delegación de Castilla y León ha contado con la participación de seis escuelas de español de Salamanca y Soria, además del Ayuntamiento de Salamanca. Cada centro ha presentado propuestas prácticas sobre diferentes ámbitos de la enseñanza: herramientas digitales, imágenes, arte, léxico, gamificación y cultura.

Participantes en el encuentro | Junta de Castilla y León

Además de las actividades formativas, la jornada ha incluido un espacio expositivo para que los centros educativos pudieran presentar su oferta y establecer contactos con profesores suizos. El objetivo es favorecer futuras visitas de grupos de estudiantes a Castilla y León para aprender español.

Suiza constituye un mercado de especial interés para la promoción del idioma. El español está presente en la enseñanza secundaria y superior, así como en centros de formación relacionados con la hostelería, y se ofrece como asignatura en casi todos los cantones del país.

También destaca la presencia de las Agrupaciones de Lengua y Cultura Española (ALCE), que mantienen los vínculos lingüísticos y culturales de los residentes españoles con su país de origen. En Suiza existen cuatro agrupaciones, con sedes en Berna, Ginebra, Lausana y Zúrich, que atienden a más de 4.300 estudiantes en un centenar de aulas y cuentan con 35 profesores.