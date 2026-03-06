JUVENTUD ASTURIANA COOPERANTE
Catorce jóvenes vuelven a Asturias tras participar en proyectos de cooperación internacional
Los 14 jóvenes que participaron en la quinta edición del Programa Juventud Asturiana Cooperante regresan de sus experiencias en Bolivia, Senegal y otros países, donde trabajaron junto a comunidades locales en proyectos de cooperación al desarrollo. Durante su estancia, participaron en iniciativas centradas en educación, salud y desarrollo comunitario, y ahora vuelven con historias y aprendizajes que merecen ser contados.
El programa busca fomentar la participación juvenil en proyectos solidarios, acercando a los jóvenes asturianos a la cooperación internacional y al compromiso con la comunidad global. En un encuentro con el presidente del Principado, los participantes compartieron sus experiencias, destacando el impacto positivo de estas vivencias en su formación personal y profesional.
En la recepción estuvieron también la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco, y la directora de la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo, Beatriz Coto, quienes resaltaron la importancia de estas iniciativas para impulsar la solidaridad y la ciudadanía global entre los jóvenes.
El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, clausuró el encuentro destacando la labor de los participantes: “Estos jóvenes representan el compromiso de Asturias con la cooperación internacional y regresan con historias que nos inspiran a todos”, afirmó.
