El Centro Andaluz de La Habana celebra el Día de Andalucía

La sede del Centro Andaluz de La Habana, situada en el mismo corazón de la capital de todos los cubanos, sin excepción, festejó el Día de Andalucía.

Directivos, asociados e invitados realizaron un viaje emocional por la geografía y la cultura de la tierra que, aunque lejana en el mapa, permanece muy viva en el alma de Cuba.

En este acto también se recordaron los azotes de mal tiempo sufridos por esta hermosa región, dejando millonarias pérdidas en lo material y espiritual de sus compatriotas.

Esta celebración, cuidadosamente organizada, logró un equilibrio perfecto entre la tradición de la madre patria y los acentos caribeños que la enriquecen a pesar de los pesares.

El presidente del Centro Andaluz de La Habana | Felipe Cid

El acto comenzó con un homenaje lírico a la diversidad de Andalucía. Los asistentes fueron testigos de un recital poético que recorrió las ocho provincias andaluzas. Cada poema fue seleccionado con esmero para reflejar la idiosincrasia de cada rincón, desde la lírica más clásica hasta la más contemporánea, nos comentó la destacada vocal de la junta directiva, Ana Yolanda Díaz Jiménez.

El presidente del Centro Andaluz, Isidro Jiménez, en sus palabras cargadas de emociones y agradecimiento, destacó el papel de la institución como nexo de unión entre la cultura andaluza y la cubana.

También Argel Calcines, editor general y fundador de la Revista Opus Habana, dio a conocer aspectos interesantes de nuestro centro y su trayectoria en más de cien años de fundado.

Entre los invitados estuvieron presentes Yahima Solís, coordinadora de Cultura de la Federación de Sociedades Españolas de Cuba; Renato García Egusquiza, presidente de la Asociación Vasco Navarra de Beneficencia y la secretaria de la misma, Nancy; Yuricel Antonio Romero, creador digital, periodista, guionista y productor de la emisora Radio Taíno AC, acompañados por María de los Ángeles, coordinadora general de Cultura, y Bertha y Zobeida, de la junta directiva.

Grupo Nivarna Flamenco actuando | Felipe Cid

Desde Andalucía llegó Gildo, un amigo sevillano que no sintió la ausencia de su tierra, pues el calor de esta tarde lo transportó a su región.

Las delicias gastronómicas estuvieron a cargo de Azul Bufet, un equipo multidisciplinario que derrocha elegancia, buen gusto y sabor para deleite de todos.

Si algo distingue a las celebraciones del Centro Andaluz es la capacidad de integrar la cultura local sin perder la esencia. En esta ocasión, la parte musical contó con la joven intérprete Patricia, que con su cálida y afinada voz interpretó un collage de música cubana que agradó a los asistentes; también la actuación de la compañía insignia del CADLH, como lo es sin duda el grupo Nirvana Flamenco, demostró una vez más su energía y buen gusto en la música y los taconeos, que hicieron vibrar de emoción a quienes tuvieron la oportunidad de ver sus actuaciones, reafirmando el compromiso del Centro Andaluz de La Habana de preservar la cultura andaluza, que con su alegría contribuye a aliviar las penas que la situación de la isla padece.